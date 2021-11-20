Проводы осени: тыквенный пирог от лучшего шеф-повара Ирландии

Ароматный пирог от ирландской шеф-повара поможет продержать прекрасную осеннюю атмосферу в доме. Сделать тыквенный пирог достаточно просто – ингредиенты для блюда есть на каждой кухне.

О том, как приготовить вкусный тыквенный пирог, рассказывает шеф-повар Джесс Мерфи.

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На приготовление блюда уйдет минимум усилий.

Что известно о Мерфи Женщина работает шеф-поваром в своем ресторане Каи в Голвее, Ирландия. Джесс соавтор издания Irish Times, где регулярно публикует новые рецепты. В 2017 году Мерфи признали лучшим шеф-поваром Ирландии.

Тыквенный пирог от шеф-повара / Фото Джесс Мерфи

Что нужно для пирога

Мерфи предлагает взять для будущего блюда следующие ингредиенты:

Для начинки:

300 граммов тыквенного пюре

500 граммов сливок

8 яиц

300 граммов сахарной пудры

½ чайной ложки молотой корицы

½ чайной ложки молотого имбиря

½ чайной ложки молотого мускатного ореха

½ чайной ложки молотой гвоздики

Для теста:

120 граммов сахарной пудры

Щепотка соли

250 граммов муки

125 грамм масла комнатной температуры

1 яйцо

Подготовьте ингредиенты / Фото Unsplash

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Приготовление пирога

Для теста перемешайте масло и сахарную пудру лопаткой или ложкой. Делайте это в большой миске. Смешивайте, пока тесто не станет однородным. Добавьте яйцо и перемешайте все вилкой. После этого добавьте муку и размешайте вилкой, чтобы не осталось комочков.



Выложите тесто на чистую поверхность и месите его до однородной консистенции. Затем заверните тесто в пакет и оставьте в холодильнике минимум на час.

Когда тесто остынет, дайте ему размякнуть при комнатной температуре. Оно должно остаться прохладным.





на чистую поверхность и месите его до однородной консистенции. Затем заверните тесто в пакет и оставьте в холодильнике минимум на час. Когда тесто остынет, дайте ему размякнуть при комнатной температуре. Оно должно остаться прохладным. Слегка посыпьте стол мукой и раскатайте тесто до толщины примерно 1 сантиметр . Чтобы скалка не приставала к тесту, можно положить на него пергаментную бумагу.





до толщины примерно . Чтобы скалка не приставала к тесту, можно положить на него пергаментную бумагу. Подготовьте форму для пирога – смажьте ее сливочным маслом и выложите в нее тесто. Обратите внимание на размер раскатанного теста – оно должно быть больше формы. Сделайте его побольше, чтобы покрыть бока формы. Не растягивайте тесто, а осторожно обработайте края.

Основание теста проколите несколько раз вилкой. Если у вас остались остатки теста, то их можно оставить для украшения пирога.





– смажьте ее сливочным маслом и выложите в нее тесто. Обратите внимание на размер раскатанного теста – оно должно быть больше формы. Сделайте его побольше, чтобы покрыть бока формы. Не растягивайте тесто, а осторожно обработайте края. Основание теста проколите несколько раз вилкой. Если у вас остались остатки теста, то их можно оставить для украшения пирога. Порежьте тыкву и очистите мякоть от семян. Если у тыквы жесткая кожура – обрежьте ее. Уложите кусочки тыквы на противень и поставьте в духовку на 180 градусов примерно на полчаса. После этого раздавите печеную тыкву, чтобы получилось пюре и дайте немного остыть.

К тыквенному пюре добавьте яйца, сахарную пудру и специи.





и очистите мякоть от семян. Если у тыквы жесткая кожура – обрежьте ее. Уложите кусочки тыквы на противень и поставьте в духовку на 180 градусов примерно на полчаса. После этого раздавите печеную тыкву, чтобы получилось пюре и дайте немного остыть. К тыквенному пюре добавьте яйца, сахарную пудру и специи. Заполните форму с тестом начинкой. Оставшееся тесто можно сформировать в фигурки или просто положить сверху блюда. Разогрейте духовку до 170 градусов и поместите туда пирог на 25 минут.



с тестом начинкой. Оставшееся тесто можно сформировать в фигурки или просто положить сверху блюда. Разогрейте духовку до 170 градусов и поместите туда пирог на 25 минут. Достаньте пирог и дайте ему немного остыть. Разрежьте и подавайте теплым или холодным. Приятного аппетита!



Вариант сервировки / Фото Unsplash