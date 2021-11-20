Проводы осени: тыквенный пирог от лучшего шеф-повара Ирландии
20 ноября 2021 , 07:00Читати новину українською
Источник:irishtimes
Ароматный пирог от ирландской шеф-повара поможет продержать прекрасную осеннюю атмосферу в доме. Сделать тыквенный пирог достаточно просто – ингредиенты для блюда есть на каждой кухне.
О том, как приготовить вкусный тыквенный пирог, рассказывает шеф-повар Джесс Мерфи.
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На приготовление блюда уйдет минимум усилий.
Что известно о МерфиЖенщина работает шеф-поваром в своем ресторане Каи в Голвее, Ирландия. Джесс соавтор издания Irish Times, где регулярно публикует новые рецепты. В 2017 году Мерфи признали лучшим шеф-поваром Ирландии.
Тыквенный пирог от шеф-повара / Фото Джесс Мерфи
Что нужно для пирога
Мерфи предлагает взять для будущего блюда следующие ингредиенты:
Для начинки:
- 300 граммов тыквенного пюре
- 500 граммов сливок
- 8 яиц
- 300 граммов сахарной пудры
- ½ чайной ложки молотой корицы
- ½ чайной ложки молотого имбиря
- ½ чайной ложки молотого мускатного ореха
- ½ чайной ложки молотой гвоздики
Для теста:
- 120 граммов сахарной пудры
- Щепотка соли
- 250 граммов муки
- 125 грамм масла комнатной температуры
- 1 яйцо
Подготовьте ингредиенты / Фото Unsplash
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Приготовление пирога
- Для теста перемешайте масло и сахарную пудру лопаткой или ложкой. Делайте это в большой миске. Смешивайте, пока тесто не станет однородным. Добавьте яйцо и перемешайте все вилкой. После этого добавьте муку и размешайте вилкой, чтобы не осталось комочков.
- Выложите тесто на чистую поверхность и месите его до однородной консистенции. Затем заверните тесто в пакет и оставьте в холодильнике минимум на час.
Когда тесто остынет, дайте ему размякнуть при комнатной температуре. Оно должно остаться прохладным.
- Слегка посыпьте стол мукой и раскатайте тесто до толщины примерно 1 сантиметр. Чтобы скалка не приставала к тесту, можно положить на него пергаментную бумагу.
- Подготовьте форму для пирога – смажьте ее сливочным маслом и выложите в нее тесто. Обратите внимание на размер раскатанного теста – оно должно быть больше формы. Сделайте его побольше, чтобы покрыть бока формы. Не растягивайте тесто, а осторожно обработайте края.
Основание теста проколите несколько раз вилкой. Если у вас остались остатки теста, то их можно оставить для украшения пирога.
- Порежьте тыкву и очистите мякоть от семян. Если у тыквы жесткая кожура – обрежьте ее. Уложите кусочки тыквы на противень и поставьте в духовку на 180 градусов примерно на полчаса. После этого раздавите печеную тыкву, чтобы получилось пюре и дайте немного остыть.
К тыквенному пюре добавьте яйца, сахарную пудру и специи.
- Заполните форму с тестом начинкой. Оставшееся тесто можно сформировать в фигурки или просто положить сверху блюда. Разогрейте духовку до 170 градусов и поместите туда пирог на 25 минут.
- Достаньте пирог и дайте ему немного остыть. Разрежьте и подавайте теплым или холодным. Приятного аппетита!
Вариант сервировки / Фото Unsplash