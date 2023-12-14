Вместо колбасы или крабовых палочек возьмите обычный куриный фарш. Сочные маленькие фрикадельки прекрасно дополнят яйца и листья салата.
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Рецепт вкусного салата с митболами
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Добавьте в фарш 1 – 2 чайные ложки соли, поперчите по вашему вкусу и сформируйте 30 маленьких шариков. Обжарьте их на разогретой сковороде с растительным маслом.
- Отварите 3 яйца в течение 9 минут после закипания воды. Охладите их, после чего почистьте и нарежьте.
- В миску положите обжаренные митболы, добавьте нарезанные яйца, 150 граммов консервированной кукурузы, 100 граммов микса салата, 2 столовые ложки оливкового масла и 1 столовую ложку бальзамического уксуса.
- Перемешайте салат и сразу же подавайте к столу.