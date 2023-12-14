Замість ковбаси чи крабових паличок візьміть звичайний курячий фарш. Соковиті маленькі фрикадельки чудово доповнять яйця та листя салату.

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Рецепт смачного салату з мітболами

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Додайте до фаршу 1 – 2 чайні ложки солі, поперчіть на ваш смак та сформуйте 30 маленьких кульок. Обсмажте їх на розігрітій пательні з олією.
  2. Відваріть 3 яйця протягом 9 хвилин з моменту закипання води. Охолодіть їх, після чого почистьте та наріжте.
  3. У миску покладіть обсмажені мітболи, додайте нарізані яйця, 150 грамів консервованої кукурудзи, 100 грамів міксу салату, 2 столові ложки оливкової олії та 1 столову ложку бальзамічного оцту.
  4. Перемішайте салат та одразу ж подавайте до столу.