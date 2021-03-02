Ще не вирішили, що приготувати на 8 Березня? Ми підготували для вас добірку смачних, оригінальних салатів, які вразять усіх гостей не тільки смаком, а й презентацією.

8 березня – Міжнародний жіночий день та свято весни. До святкового столу можна приготувати легкі салати з овочами, м'ясом або рибою з додаванням соусу або майонезу. Ми впевнені, що такі салати сподобаються всім. Читайте також Рецепт домашнього майонезу від шеф-кухаря Володимира Ярославського: ресторанний варіант Салат Мімоза Салат Мімоза/ Фото freepik.com Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 морква;

– 1/4 цибулі;

– 2 картоплі;

– 1 цибуля;

– 240 грамів сардин у власному соку (консерви);

– 50 грамів твердого сиру;

– кріп, петрушка;

– майонез;

– листя салату;

– сіль, перець. Для приготування салату відваріть яйця. Окремо натріть на грубій тертці білки, жовтки. Картоплю, моркву помийте, окремо у каструлі з окропом відваріть, натріть на грубій тертці. У картоплю додайте сіль, перець. Цибулю почистіть, подрібніть ножем, залийте гарячою водою, залиште на 20-25 хвилин. Сир натріть на грубій тертці. Кріп, петрушку помийте, подрібніть ножем. Консерви викладіть у миску, розділіть виделкою у пюре. На листя салату за допомогою кільця, викладіть шарами: картоплю, цибулю, сардини, терті білки, кріп, петрушку, моркву, жовтки. Кожен шар змастіть майонезом, задекоруйте тертим сиром та листям петрушки. Салат з фетою Салат з фетою/Фото pexels.com Інгредієнти:

– 2 томати;

– 2 огірки;

– 1 цибуля (червона);

– 150 грамів фети;

– оливкова олія;

– 50 грамів чорних оливок без кісточок (15-20 шт.);

– 15 грамів лимонного соку;

– листя салату;

– чорний перець. Для приготування салату помийте томати, огірки, наріжте скибочками. Цибулю почистіть від лушпиння, наріжте кільцями. Фету, наріжте кубиками. Оливки розріжте навпіл. У миску викладіть листя салату, томати, огірки, сир, оливки, збризніть лимонним соком, додайте перець, оливкову олію. Овочевий салат з яйцями Овочевий салат/ Фото pexels.com Інгредієнти:

– 2-4 яйця курячі (або перепелині);

– 2 огірки;

– листя салату;

– 50 грамів червоноголової капусти;

– 1 морква;

– оливкова олія;

– 50 грамів кукурудзи;

– сіль, перець. Для приготування салату відваріть яйця у каструлі з окропом, занурте у холодну воду для охолодження, розріжте навпіл. Огірки, моркву, помийте, почистіть, наріжте кільцями. Червоноголову капусту наріжте соломкою. У миску викладіть листя салату, огірки, капусту, моркву, яйця, кукурудзу, додайте сіль, перець, оливкову олію, акуратно перемішайте. Викладіть на тарілку, зверху викладіть яйця. Салат з авокадо Сала з авокадо/ Фото pexels.com Інгредієнти:

– 2-3 томати;

– 1/2 авокадо;

– 5 шт. чорних оливок;

– 50 грамів фети;

– оливкова олія;

– лимонний сік;

– рукола (або листя салату);

– сіль, перець. Ретельно помийте томати, розріжте на чотири частини. Авокадо почистіть від шкірки, наріжте скибочками. У миску викладіть томати, авокадо, руколу, додайте лимонний сік, сіль, перець, оливки, оливкову олію, акуратно перемішайте. Салат з куркою Салату з куркою/ Фото freepik.com Інгредієнти:

– 2-4 томати;

– 1/4 авокадо;

– листя салату;

– соєвий соус;

– 100 грамів курячого філе;

– сіль, перець. Для приготування салату куряче філе наріжте кубиками, обсмажте на пательні 5-10 хвилин до готовності. Помийте, почистіть авокадо від шкірки, наріжте скибочками. Помийте томати, наріжте скибочками. У мисці з'єднайте помите листя салату, додайте курятину, томати, сіль, перець, соєвий соус. Салат викладіть на тарілку. Смачного!