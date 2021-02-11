Прованский салат ко Дню Влюбленных по рецепту Ольги Мартыновской
Ароматный и полезный теплый салат из болгарских перцев и домашнего соуса песто понравятся каждому. Кстати, салат подойдет и вегетарианцам, ведь в нем нет мяса.
Источник:инстаграм Ольги Мартыновской
Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская уже начинает приготовления ко Дню Валентина и поделилась с читателями рецептом вкусного салата из болгарского перца и прованских трав.
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Очень легкий в приготовлении теплый салат с болгарским перцем и ароматными травами точно понравится вашей любимой половинке.
Прованский салат подходит для легкого романтического ужина, ведь он не повредит вашей фигуре, а наоборот обогатит организм полезными витаминами. Легкие нотки сыра и оливок обогатят салат яркими красками вкуса, а кедровые орешки дополнят несравненное праздничное блюдо приятным хрустом.
Рецепт теплого салата с печеными перцами
- Тщательно помойте болгарские перцы, сбрызните их оливковым маслом и отправьте запекаться в духовке при 180 градусах в течение 20-25 минут.
- Испеченные перцы охладите, очистите от кожуры и семян.
- С базилика, лимонного сока, кедровых орешков и масла приготовьте песто в ступе. Заправьте специями и выложите его на перцы.
- Обильно посыпьте салат сыром, нарезанным чесноком, специями и добавьте оливок. Приятного аппетита!
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