Ароматный и полезный теплый салат из болгарских перцев и домашнего соуса песто понравятся каждому. Кстати, салат подойдет и вегетарианцам, ведь в нем нет мяса.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская уже начинает приготовления ко Дню Валентина и поделилась с читателями рецептом вкусного салата из болгарского перца и прованских трав. Читайте также Капкейки "Красный бархат" на День Валентина: рецепт кексов с кремом Очень легкий в приготовлении теплый салат с болгарским перцем и ароматными травами точно понравится вашей любимой половинке. Прованский салат подходит для легкого романтического ужина, ведь он не повредит вашей фигуре, а наоборот обогатит организм полезными витаминами. Легкие нотки сыра и оливок обогатят салат яркими красками вкуса, а кедровые орешки дополнят несравненное праздничное блюдо приятным хрустом. Рецепт теплого салата с печеными перцами Ингредиенты: – 3 шт. разноцветных болгарских перцев;

– орегано;

– тимьян;

– базилик;

– зубчик чеснока;

– кедровые орехи;

– лимонный сок;

– оливковое масло,

– соль,

– черный молотый перец;

– 100 г зернистого творога;

– 50 г оливок. Тщательно помойте болгарские перцы, сбрызните их оливковым маслом и отправьте запекаться в духовке при 180 градусах в течение 20-25 минут. Испеченные перцы охладите, очистите от кожуры и семян. С базилика, лимонного сока, кедровых орешков и масла приготовьте песто в ступе. Заправьте специями и выложите его на перцы. Обильно посыпьте салат сыром, нарезанным чесноком, специями и добавьте оливок. Приятного аппетита! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)