Прованський салат до Дня Закоханих за рецептом Ольги Мартиновської
Ароматний та корисний теплий салат з болгарських перців та домашнього соусу песто сподобаються кожному. До речі, салат підійде та вегетаріанців, адже в ньому не має м'яса.
Джерело:інстаграм Ольги Мартиновської
Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська вже розпочинає приготування до Дня Валентина та поділилась із читачами рецептом смачного салату з болгарського перцю та прованських трав.
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Надзвичайно легкий у приготуванні теплий салат з болгарським перцем та ароматними травами точно сподобається вашій коханій половинці.
Прованський салат підходить для легкої романтичної вечері, адже він не зашкодить вашій фігурі, а навпаки збагатить його корисними вітамінами. Легкі нотки сиру та оливок збагатять салат яскравими барвами смаку, а кедрові горішки доповнять незрівнянну святкову страву приємним хрускотом.
Рецепт теплого салату з печеними перцями
- Ретельно помийте болгарські перці, збризніть їх оливковою олією та відправте запікатись у духовці при 180 градусах протягом 20-25 хвилин.
- Спечені перці охолодіть, почистіть від шкірки та насіння.
- З базиліку, лимонного соку, кедрових горішків та олії приготуйте песто у ступі. Заправте спеціями та викладіть його на перці.
- Рясно посипте салат сиром, нарізаним часником, спеціями та додайте оливок. Смачного!
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