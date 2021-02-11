Ароматний та корисний теплий салат з болгарських перців та домашнього соусу песто сподобаються кожному. До речі, салат підійде та вегетаріанців, адже в ньому не має м'яса.

Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська вже розпочинає приготування до Дня Валентина та поділилась із читачами рецептом смачного салату з болгарського перцю та прованських трав. Читайте також Капкейки "Червоний оксамит" на День Валентина: рецепт кексів з кремом Надзвичайно легкий у приготуванні теплий салат з болгарським перцем та ароматними травами точно сподобається вашій коханій половинці. Прованський салат підходить для легкої романтичної вечері, адже він не зашкодить вашій фігурі, а навпаки збагатить його корисними вітамінами. Легкі нотки сиру та оливок збагатять салат яскравими барвами смаку, а кедрові горішки доповнять незрівнянну святкову страву приємним хрускотом. Рецепт теплого салату з печеними перцями Інгредієнти:

– 3 шт. різнокольорових болгарських перців;

– орегано;

– чебрець;

– базилік;

– зубчик часнику;

– кедрові горіхи;

– лимонний сік;

– оливкова олія;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 100 г зернистого сиру;

– 50 г оливок. Ретельно помийте болгарські перці, збризніть їх оливковою олією та відправте запікатись у духовці при 180 градусах протягом 20-25 хвилин. Спечені перці охолодіть, почистіть від шкірки та насіння. З базиліку, лимонного соку, кедрових горішків та олії приготуйте песто у ступі. Заправте спеціями та викладіть його на перці. Рясно посипте салат сиром, нарізаним часником, спеціями та додайте оливок. Смачного! Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга Мартиновська (@olga_martynovska)