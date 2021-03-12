Низькокалорійний десерт Пташине молоко з ваніллю, лимоном та матчею: дієтичний рецепт
Якщо ви шукали смачний та водночас легкий і дієтичний десерт – "Пташине молоко" саме те, що вам потрібно!
Джерело:інстаграм Fat Killers
Ванільне та лимонне з присмаком матчі "Пташине молоко" стане вашим улюбленим десертом, який не зашкодить вашій фігурі.
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Десерт легкий за структурою, ніжний смаком та дієтичний. Ви легко зможете його приготувати вдома та частувати гостей та друзів.
Як приготувати дієтичне "Пташине молоко" з матчею
- У теплій воді розчиніть желатин та залишіть його набухнути.
- Йогурт змішайте з ваніліном, підсолоджувачем та екстрактом.
- Охолоджений желатин додайте до йогурту, перемішайте та перелийте у форми для десерту. Відправте в холодильник охолоджуватися.
- Для приготування наступного шару десерту у теплій воді розчиніть желатин та залишіть його набухнути. Охолоджений желатин з'єднайте з йогуртом.
- Йогурт змішайте з матчею, лимонним екстрактом, підсолоджувачем – перемішайте до однорідності.
- Готовий шар з матчею вилийте у форму поверх ванільного шару та знову залишіть у холодильнику до загущування.
Додатково, за бажанням, готовий десерт можна полити шоколадом та сформувати невеликі цукерки. Смачного!
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