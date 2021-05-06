Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Ольга Мартыновская рассказывает как приготовить сладкий десерт из пасхи. Можно добавлять любые ягоды или фрукты и подавать в теплом и холодном виде.
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Как приготовить пудинг из пасхи
- Вишни заранее разморозьте.
- Пасху нарежьте ломтиками 1-1,5 см, посыпьте сахарной пудрой и отправьте в разогретую духовку до температуры 170 градусов.
- В миске взбейте яйца, сливки, молоко, сахар, перемешайте до однородной консистенции.
- Формы смажьте сливочным маслом.
- Выложите сухарики, залейте яично-молочной смесью, добавьте вишни.
- Разогрейте духовку до температуры 170 градусов, отправьте запекаться в течение 20-25 минут.
- Достаньте из духовки. Оставьте для охлаждения. Приятного аппетита!