Десерт получается влажным, густым и воздушным. Ольга Мартыновская рекомендует подавать шоколадное суфле с  несладким мороженым, а с холодной сметаной.

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Рецепт шоколадных пирожных

Шоколадные пирожные / Инстаграм Ольги Мартыновской

  1. На водяной бане растопите шоколад со сливочным маслом, оставьте для охлаждения.
  2. В миске взбейте белки с сахаром во французскую меренгу, добавьте в шоколад. Далее – добавьте муку, перемешайте до однородной консистенции.
  3. Формы для выпечки смажьте маслом, присыпьте сахаром, выложите суфле.
  4. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 15 минут. ⠀
  5. Достаньте из духовки, выложите на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!