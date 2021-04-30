Десерт получается влажным, густым и воздушным. Ольга Мартыновская рекомендует подавать шоколадное суфле с несладким мороженым, а с холодной сметаной.
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Рецепт шоколадных пирожных
Шоколадные пирожные / Инстаграм Ольги Мартыновской
- На водяной бане растопите шоколад со сливочным маслом, оставьте для охлаждения.
- В миске взбейте белки с сахаром во французскую меренгу, добавьте в шоколад. Далее – добавьте муку, перемешайте до однородной консистенции.
- Формы для выпечки смажьте маслом, присыпьте сахаром, выложите суфле.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться на 15 минут. ⠀
- Достаньте из духовки, выложите на тарелку, задекорируйте сахарной пудрой. Приятного аппетита!