Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Ольга Мартиновська розповідає як приготувати солодкий десерт з паски. Можна додавати будь-які ягоди або фрукти та подавати у теплому і холодному вигляді.
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Як приготувати пудинг з паски
- Вишні заздалегідь розморозьте.
- Паску наріжте скибочками 1-1,5 сантиметри, посипте цукровою пудрою та відправте у розігріту духову шафу до температури 170 градусів.
- У мисці збийте яйця, вершки, молоко, цукор, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форми змастіть вершковим маслом.
- Викладіть сухарики, влийте яєчно-молочну суміш, додайте вишні.
- Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин.
- Дістаньте з духовки. Залиште для охолодження. Смачного!