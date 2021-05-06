Суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" Ольга Мартиновська розповідає як приготувати солодкий десерт з паски. Можна додавати будь-які ягоди або фрукти та подавати у теплому і холодному вигляді. 

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Як приготувати пудинг з паски

  1. Вишні заздалегідь розморозьте.
  2. Паску наріжте скибочками 1-1,5 сантиметри, посипте цукровою пудрою та відправте у розігріту духову шафу до температури 170 градусів.
  3. У мисці збийте яйця, вершки, молоко, цукор, перемішайте до однорідної консистенції.
  4. Форми змастіть вершковим маслом.
  5. Викладіть сухарики, влийте яєчно-молочну суміш, додайте вишні.
  6. Розігрійте духовку до температури 170 градусів, відправте запікатись протягом 20-25 хвилин.
  7. Дістаньте з духовки. Залиште для охолодження. Смачного!