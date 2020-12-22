Експерти ресторанного путівника Michelin відвідали Росію та віднесли український борщ до російської національної кухні, подробиці у матеріалі SmachnoNews.

21 грудня 2020 року експерти путівника "Мішлен" відвідали столицю Росії та оцінювали ресторани. Про це йдеться на офіційному сайті Michelin Guides.

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Ресторанний путівник Мішлен назвав борщ "російською стравою"

"На російській кулінарній сцені, з її багатою історією і світськими традиціями, в останні 30 років виникають нові тенденції, які втілюють талановиті шеф-кухарі, які віддані тому, щоб наголошувати на якості місцевих продуктів – таких, як камчатський краб із Владивостоку, бородінський хліб, палтус із Мурманська чи "сметана" – заквашені вершки, що використовуються в приготуванні бефстроганов. Вони також радо використовують овочі й ароматні трави, які надають живих унікальних ароматів таким емблематичним для цієї країни першим стравам, як борщ чи розсольник", – йдеться у повідомленні.

Путівник "Мішлен" – найвідоміший і впливовий з сучасних ресторанних рейтингів, що видається компанією з виробництва шин Michelin від 1900 року.

На борщ, як і на значну частину української спадщини загалом, нині претендує й Росія. У травні 2019 року МЗС Росії стверджувало, що борщ є «символом традиційної кухні» цієї країни.

Нагадаємо, міністри у прямому ефірі готуватимуть традиційний український борщ.