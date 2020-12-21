Борщ-батлы: украинские министры посоревнуются на кухне
Министерство культуры и информационной политики Украины организует кулинарное соревнование для членов правительства. Пять министров 22 мая в прямом эфире приготовят традиционный украинский борщ.
Кулинарные соревнования будут транслировать с 17:30 до 18:30 на фейсбук-странице Минкультуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Кто приготовит борщ
Участниками соревнований будут:
- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
- министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;
- министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Приглашает коллег присоединиться к кампании в поддержку номинации "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО,
– говорится в сообщении пресс-службы.
Кто будет оценивать кулинарные способности министров
Известно, что министров разделят на команды. Кто из них приготовит самый вкусный борщ – определит шеф-повар Евгений Клопотенко.
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