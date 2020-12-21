Министерство культуры и информационной политики Украины организует кулинарное соревнование для членов правительства. Пять министров 22 мая в прямом эфире приготовят традиционный украинский борщ.

Кулинарные соревнования будут транслировать с 17:30 до 18:30 на фейсбук-странице Минкультуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Кто приготовит борщ

Участниками соревнований будут:

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

министр юстиции Денис Малюська;

министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский;

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Приглашает коллег присоединиться к кампании в поддержку номинации "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО,

– говорится в сообщении пресс-службы.

Кто будет оценивать кулинарные способности министров

Известно, что министров разделят на команды. Кто из них приготовит самый вкусный борщ – определит шеф-повар Евгений Клопотенко.

Обратите внимание! В октябре 2020 года экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины предложил отнести процесс приготовления борща в свой список. Это должно стать важным шагом в рамках подготовки номинационного досье в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, которое осуществляет ОО "Институт культуры Украины".