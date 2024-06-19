Добавьте несколько секретных ингредиентов: как приготовить рагу из кабачков

Летний сезон –это идеальное время для приготовления легких и полезных блюд из свежих овощей. Рагу из кабачков – замечательный выбор, который покорит своим нежным вкусом и простотой приготовления.

Это блюдо прекрасно подходит для обеда или ужина. Кабачки в сочетании с другими сезонными ингредиентами создают гармоничное и вкусное рагу, которое непременно понравится всей семье.

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Рагу из кабачков

Время: 40 минут

40 минут Порций: 4

– 650 грамм кабачков;– пол столовой ложки оливкового масла;– пол столовой ложки сливочного масла;– пол луковицы;– 200 грамм бекона на пару (или копченого);– 1 маленький лук-порей;– 2 зубчика чеснока;– полстакана бульона;– пол чайной ложки сладкого перца;– щепотка острого перца;– пол красного перца;– 1 помидор;– 1 чайная ложка томатной пасты;– петрушка по вкусу.

Приготовление:

Кабачок помойте, обрежьте кончики, нарежьте кубиками и отложите. В широкой, большей кастрюле или глубокой сковороде обжарьте на оливковом масле нарезанный кубиками лук. Добавьте нарезанный кубиками бекон (со срезанной твердой кожурой) и жарьте, периодически помешивая, около 5 минут. Срежьте зеленые листья лука-порея, оставив белую и светло-зеленую части. Промойте, обсушите и разрежьте вдоль на 4 части, затем поперек на ломтики. Добавьте к обжаренному бекону и перемешайте. Всыпьте тертый чеснок и жарьте, помешивая, 2 минуты. Накройте крышкой и тушите примерно 3 минуты, пока лук-порей не размякнет. Откройте кастрюлю, влейте бульон и добавьте паприку. Варите, периодически помешивая, примерно 3 минуты. Добавьте цуккини, перемешайте, посолите и поперчите. Варите, периодически помешивая, примерно 7 – 10 минут, пока цуккини не размягчится. На полпути добавьте перец, нарезанный кубиками. Помидор очистите от кожуры и нарежьте четвертинками. Удалите семена, а мякоть нарежьте кубиками. Добавьте его в блюдо вместе с томатной пастой. Готовьте с помешиванием примерно 2 – 3 минуты, посыпьте петрушкой и подавайте.

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