Ця страва прекрасно підходить для обіду чи вечері. Кабачки в поєднанні з іншими сезонними інгредієнтами створюють гармонійне і смачне рагу, яке неодмінно сподобається всій родині.
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Рагу з кабачків
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Кабачок помийте, обріжте кінчики, наріжте кубиками та відкладіть.
- У широкій, більшій каструлі або глибокій сковороді обсмажте на оливковій олії нарізану кубиками цибулю.
- Додайте нарізаний кубиками бекон (зі зрізаною твердою шкіркою) і смажте, періодично помішуючи, близько 5 хвилин.
- Зріжте зелене листя цибулі-порею, залишивши білу і світло-зелену частини. Промийте, обсушіть і розріжте вздовж на 4 частини, потім поперек на скибочки.
- Додайте до обсмаженого бекону і перемішайте.
- Всипте тертий часник і смажте, помішуючи, 2 хвилини.
- Накрийте кришкою і тушкуйте приблизно 3 хвилини, поки цибуля-порей не розм’якне.
- Відкрийте каструлю, влийте бульйон і додайте паприку.
- Варіть, періодично помішуючи, приблизно 3 хвилини.
- Додайте цукіні, перемішайте, посоліть і поперчіть.
- Варіть, періодично помішуючи, приблизно 7 – 10 хвилин, поки цукіні не розм’якшиться.
- На півдорозі додайте перець, нарізаний кубиками.
- Помідор почистіть від шкірки та наріжте четвертинками.
- Видаліть насіння, а м'якоть наріжте кубиками. Додайте його в блюдо разом з томатною пастою.
- Готуйте з помішуванням приблизно 2 – 3 хвилини, посипте петрушкою і подавайте.