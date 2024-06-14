Сытно и вкусно: рецепт овощного рагу

Лето – лучшее время года для овощного рагу. Вы можете найти все ингредиенты для этого питательного блюда в своем саду или ближайшем продуктовом магазине.

Рагу можно сочетать с дерунами, картофельными клецками, хлебом с маслом, или же есть его отдельно. Если у вас останется порция рагу, добавьте стакан бульона и смешайте овощи блендером – на следующий день у вас получится вкусный суп.

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Овощное рагу

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото smaker

– 1 цуккини;– 2 красных перца;– 4 – 5 помидоров или банка консервированных помидоров (примерно 400 грамм);– 4 – 5 картофелин;– 1 белый лук;– 3 зубчика чеснока;– 2 морковки;– свежая зелень укропа или петрушки;– 1 столовая ложка соевого масла и бальзамического уксуса (по желанию);– 1 столовая ложка оливкового или сливочного масла;– соль и перец по вкусу;– щепотка сахара.

Приготовление:

Начните с бланширования помидоров в кипятке, после чего остудите их и снимите кожицу. Нарежьте очищенные помидоры кубиками. Картофель, цуккини и морковь почистите и также нарежьте кубиками. Перец почистите от семян и нарежьте аналогично. Лук и чеснок почистите и мелко нарежьте. Промойте и подготовьте сковороду с разогретым растительным маслом. Сначала обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте картофель и морковь, перемешайте и жарьте под крышкой несколько минут. Затем добавьте помидоры, перец и цукини. Если предпочитаете более жидкие блюда, добавьте ложку бальзамического уксуса и соевого соуса. Тушите овощи до мягкости, периодически перемешивая. В конце приправьте гуляш солью, перцем и немного сахара по вкусу. Подавайте блюдо горячим, усыпанным свежим нарезанным укропом.