Сытно и вкусно: рецепт овощного рагу

14 июня 2024, 22:23
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Источник:

smaker

Лето – лучшее время года для овощного рагу. Вы можете найти все ингредиенты для этого питательного блюда в своем саду или ближайшем продуктовом магазине.

Рагу можно сочетать с дерунами, картофельными клецками, хлебом с маслом, или же есть его отдельно. Если у вас останется порция рагу, добавьте стакан бульона и смешайте овощи блендером – на следующий день у вас получится вкусный суп.

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Овощное рагу

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Такая вкуснятина / Фото smaker

Ингредиенты:
– 1 цуккини;
– 2 красных перца;
– 4 – 5 помидоров или банка консервированных помидоров (примерно 400 грамм);
– 4 – 5 картофелин;
– 1 белый лук;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 морковки;
– свежая зелень укропа или петрушки;
– 1 столовая ложка соевого масла и бальзамического уксуса (по желанию);
– 1 столовая ложка оливкового или сливочного масла;
– соль и перец по вкусу;
– щепотка сахара.

Приготовление:

  1. Начните с бланширования помидоров в кипятке, после чего остудите их и снимите кожицу. Нарежьте очищенные помидоры кубиками. Картофель, цуккини и морковь почистите и также нарежьте кубиками. Перец почистите от семян и нарежьте аналогично. Лук и чеснок почистите и мелко нарежьте.
  2. Промойте и подготовьте сковороду с разогретым растительным маслом. Сначала обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
  3. Добавьте картофель и морковь, перемешайте и жарьте под крышкой несколько минут. Затем добавьте помидоры, перец и цукини.
  4. Если предпочитаете более жидкие блюда, добавьте ложку бальзамического уксуса и соевого соуса.
  5. Тушите овощи до мягкости, периодически перемешивая. В конце приправьте гуляш солью, перцем и немного сахара по вкусу.
  6. Подавайте блюдо горячим, усыпанным свежим нарезанным укропом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська