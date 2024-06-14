Рагу можна поєднувати з дерунами, картопляними галушками, хлібом з маслом, або ж їсти його окремо. Якщо у вас залишиться порція рагу, додайте склянку бульйону і змішайте овочі блендером – на наступний день у вас вийде смачний суп.
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Овочеве рагу
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Така смакота / Фото smaker
Приготування:
- Почніть з бланшування помідорів у окропі, після чого остудіть їх і зніміть шкірку. Наріжте очищені помідори кубиками. Картоплю, цукіні та моркву почистіть і також наріжте кубиками. Перець почистіть від насіння і наріжте аналогічно. Цибулю та часник почистіть і дрібно наріжте.
- Промийте і підготуйте сковороду з розігрітою олією. Спочатку обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору.
- Додайте картоплю і моркву, перемішайте і смажте під кришкою кілька хвилин. Потім додайте помідори, перець та цукіні.
- Якщо віддаєте перевагу більш рідким стравам, додайте ложку бальзамічного оцту та соєвого соусу.
- Тушкуйте овочі до м’якості, періодично перемішуючи. В кінці приправте гуляш сіллю, перцем і трохи цукру до смаку.
- Подавайте страву гарячою, посипану свіжим нарізаним кропом.