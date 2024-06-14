Рагу можна поєднувати з дерунами, картопляними галушками, хлібом з маслом, або ж їсти його окремо. Якщо у вас залишиться порція рагу, додайте склянку бульйону і змішайте овочі блендером – на наступний день у вас вийде смачний суп.

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Овочеве рагу

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

РагуТака смакота / Фото smaker

Приготування:

  1. Почніть з бланшування помідорів у окропі, після чого остудіть їх і зніміть шкірку. Наріжте очищені помідори кубиками. Картоплю, цукіні та моркву почистіть і також наріжте кубиками. Перець почистіть від насіння і наріжте аналогічно. Цибулю та часник почистіть і дрібно наріжте.
  2. Промийте і підготуйте сковороду з розігрітою олією. Спочатку обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору.
  3. Додайте картоплю і моркву, перемішайте і смажте під кришкою кілька хвилин. Потім додайте помідори, перець та цукіні.
  4. Якщо віддаєте перевагу більш рідким стравам, додайте ложку бальзамічного оцту та соєвого соусу.
  5. Тушкуйте овочі до м’якості, періодично перемішуючи. В кінці приправте гуляш сіллю, перцем і трохи цукру до смаку.
  6. Подавайте страву гарячою, посипану свіжим нарізаним кропом.