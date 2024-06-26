Мясной бульон с добавками – это вкусное и неповторимое блюдо, которое идеально подходит для обеда или ужина. Оно является частью уникальной культуры и отправит вас в путешествие вкусами Страны восходящего солнца.

Интересно Из слоеного теста: как приготовить тарт со спаржей, яйцами и помидорами

Рамен

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Особенное блюдо / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 1 литр бульона из птицы;

– 100 грамм лапши Рамен;

– 2 луковицы;

– 1 лист водорослей;

– 100 грамм побегов бамбука;

– 2 яйца;

– 100 грамм грибов шиитаке;

– 200 грамм куриного филе;

– 10 грамм корня имбиря;

– 4 зубчика чеснока;

– 5 грамм красного перца чили;

– масло;

– специи: соль, перец, соевый соус, тайские травы.

Приготовление:

Добавьте в бульон имбирь, чеснок, водоросли, грибы шиитаке и специи. Доведите бульон до кипения и варите 15 минут. По истечении этого времени заправьте бульон соевым соусом. Тем временем приправьте куриные грудки тайскими травами, щепоткой соли и перца и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла по 5 минут с каждой стороны. Поместите яйца в холодную воду и варите 3 минуты, пока они не закипят. Затем залейте холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Всыпьте лапшу в бульон. Белую часть лука обжарьте на сковороде и переложите в миски, в которых будете подавать рамен. Лапшу разделите и выложите в миски, залейте бульоном. Сверху на лапшу выложить разрезанное пополам яйцо, нарезанную куриную грудку и грибы шиитаке. Для подачи по желанию добавьте нарезанный перец чили и измельченный зеленый лук.

Может стать открытием: как правильно добавлять лук при жарке мяса.