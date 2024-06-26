Мясной бульон с добавками – это вкусное и неповторимое блюдо, которое идеально подходит для обеда или ужина. Оно является частью уникальной культуры и отправит вас в путешествие вкусами Страны восходящего солнца.
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Рамен
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Особенное блюдо / Фото unsplash
Приготовление:
- Добавьте в бульон имбирь, чеснок, водоросли, грибы шиитаке и специи. Доведите бульон до кипения и варите 15 минут.
- По истечении этого времени заправьте бульон соевым соусом.
- Тем временем приправьте куриные грудки тайскими травами, щепоткой соли и перца и обжарьте на сковороде с небольшим количеством масла по 5 минут с каждой стороны.
- Поместите яйца в холодную воду и варите 3 минуты, пока они не закипят. Затем залейте холодной водой, чтобы остановить процесс варки.
- Всыпьте лапшу в бульон.
- Белую часть лука обжарьте на сковороде и переложите в миски, в которых будете подавать рамен.
- Лапшу разделите и выложите в миски, залейте бульоном.
- Сверху на лапшу выложить разрезанное пополам яйцо, нарезанную куриную грудку и грибы шиитаке.
- Для подачи по желанию добавьте нарезанный перец чили и измельченный зеленый лук.