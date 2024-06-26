М'ясний бульйон з добавками – це смачна і неповторна страва, яка ідеально підходить для обіду або вечері. Вона є частиною унікальної культури та відправить вас у подорож смаками Країни висхідного сонця.

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Рамен

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Особлива страва / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 1 літр бульйону з птиці;

– 100 грамів локшини Рамен;

– 2 цибулини;

– 1 лист водоростей;

– 100 грамів пагонів бамбука;

– 2 яйця;

– 100 грамів грибів шиїтаке;

– 200 грамів курячого філе;

– 10 грамів кореня імбиру;

– 4 зубчики часнику;

– 5 грамів червоного перцю чилі;

– олія;

– спеції: сіль, перець, соєвий соус, тайські трави.

Приготування:

Додайте в бульйон імбир, часник, водорості, гриби шиїтаке і спеції. Доведіть бульйон до кипіння і варіть 15 хвилин. Після закінчення цього часу заправте бульйон соєвим соусом. Тим часом приправте курячі грудки тайськими травами, дрібкою солі та перцю та обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії по 5 хвилин з кожного боку. Помістіть яйця в холодну воду і варіть 3 хвилини, поки вони не закиплять. Потім залийте холодною водою, щоб зупинити процес варіння. Всипте локшину у бульйон. Білу частину цибулі обсмажте на сковороді і перекладіть в миски, в яких будете подавати рамен. Локшину розділіть і викладіть в миски, залийте бульйоном. Зверху на локшину викласти розрізане навпіл яйце, нарізану курячу грудку та гриби шиїтаке. Для подачі за бажанням додайте нарізаний перець чилі та подрібнену зелену цибулю.

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