М'ясний бульйон з добавками – це смачна і неповторна страва, яка ідеально підходить для обіду або вечері. Вона є частиною унікальної культури та відправить вас у подорож смаками Країни висхідного сонця.

Цікаво З листкового тіста: як приготувати тарт зі спаржею, яйцями та помідорами

Рамен

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Як приготувати раменОсоблива страва / Фото unsplash

Приготування:

  1. Додайте в бульйон імбир, часник, водорості, гриби шиїтаке і спеції. Доведіть бульйон до кипіння і варіть 15 хвилин.
  2. Після закінчення цього часу заправте бульйон соєвим соусом.
  3. Тим часом приправте курячі грудки тайськими травами, дрібкою солі та перцю та обсмажте на сковороді з невеликою кількістю олії по 5 хвилин з кожного боку.
  4. Помістіть яйця в холодну воду і варіть 3 хвилини, поки вони не закиплять. Потім залийте холодною водою, щоб зупинити процес варіння.
  5. Всипте локшину у бульйон.
  6. Білу частину цибулі обсмажте на сковороді і перекладіть в миски, в яких будете подавати рамен.
  7. Локшину розділіть і викладіть в миски, залийте бульйоном.
  8. Зверху на локшину викласти розрізане навпіл яйце, нарізану курячу грудку та гриби шиїтаке.
  9. Для подачі за бажанням додайте нарізаний перець чилі та подрібнену зелену цибулю.