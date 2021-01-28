Веганские и вегетарианские течения становятся все более популярными, а мясо, выращенное в лаборатории, все чаще появляется в меню ресторанов и кафе. Но действительно ли такое питание полезно для организма? Мы попытались в этом разобраться.

Источник: 24 канал

Веганы и вегетарианцы – это люди, которые отказались от потребления мяса. Отличие вегана от вегетарианца в том, что вегетарианцы не едят продукты, полученные в результате убоя животных (мясо, птицу, рыбу и моллюсков, насекомых, разрыхлитель, желатин и другие виды животного белка, жиры животного происхождения), однако они едят побочные продукты животного происхождения (например, мед, яйца, молоко). А веганы – это люди, которые придерживаются более строгой формы вегетарианства.

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Веганство – это избегание любых продуктов или субпродуктов животного происхождения. Образ жизни вегана исключает любую форму эксплуатации или жесткого обращения с животными. Веганы не едят не только мясо, но и яйца, мед, молочные продукты. А также веганство как течение предполагает избегание изделий животного происхождения в одежде и быту.

Количество сторонников этих течений во всем мире постепенно растет, и все больше людей пытаются ограничить потребление мяса либо по этическим соображениям, либо с целью улучшения состояния здоровья.

Мнения ученых на эту тему расходятся: кто-то говорит, что вегетарианство как течение постоянно развивается, поэтому такой способ питания становится каждый раз разнообразнее и совершеннее, а некоторые критикуют вегетарианство (а особенно веганство) за отсутствие в таком рационе достаточного количества необходимых организму веществ.

Почему люди отказываются от продуктов животного происхождения



Веганский рацион / Фото Unsplash

Согласно последним подсчетам, в мире около 8% населения – вегетарианцы и веганы. За последние несколько лет веганство стало одним из наиболее распространенных трендов нового тысячелетия на Западе.

В основном переход к веганству обусловлен нежеланием употреблять продукты эксплуатации животных, вопросами экологии, а еще – желанием быть в тренде. Например, в США с 2014 по 2017 годы число веганов выросло на 600%.

Казалось бы, ответ на кучу моральных вопросов наконец найден: растительная пища полезна для здоровья, животные в безопасности, планета тоже, а для любителей посмаковать стейком – наконец-то можно есть растительное мясо без зазрения совести. Но не все так просто.

Подводные камни вегетарианства и веганства



​Растительная пища / Фото Unsplash

Наверное, трудно найти более противоречивую тему, потому что как сторонников, так и противников веганства очень много.

Недавно много ученых и исследователей выразили беспокойство пищевыми "дырами", связанными с неполноценным рационом веганов, поэтому появилось немало статей на эту тему, например, – что веганство плохо влияет на работу мозга.

Следует отметить, что в 2016 году эксперты Немецкой ассоциации питания заявили, что детям, подросткам, беременным и женщинам в период лактации веганство категорически не рекомендуется. А в Бельгии можно попасть за решетку за попытку перевести детей на веганский рацион.

Что говорят исследования

А вот с исследованиями все сложнее. Дело в том, что для проведения научного исследования, которое бы правдиво описывало влияние веганской или вегетарианской диеты, например, на мозг человека, требуется много времени и ресурсов.

И все-таки некоторые исследования были проведены, в частности, в Кении около 500 учеников разделили на три группы, а затем каждой из групп назначали разный рацион. Первой группе давали мясной суп, второй – молочный, а третьей – суп на растительном масле или же не давали вовсе.

К большому удивлению ученых, ученики, которые ели суп из мяса, продемонстрировали самые высокие когнитивные способности. Однако ученики, которые ели суп на растительном масле, по этим же критериям их догоняли.

К сожалению, для более точных данных нужны новые исследования, которые пока не имели продолжения. Но это порождает новые вопросы: действительно ли веганство замедляет умственное развитие детей? Доподлинно неизвестно.



Исследование веганской и вегетарианской диет / Фото Unsplash

Еще одно масштабное исследование провели в Британии (совместными усилиями Оксфордского университета и Европейской программы по вопросам взаимосвязи питания и онкологии). В нем приняли участие около 50 тысяч участников.

Результаты исследования, которое длилось 18 лет, были опубликованы в Британском медицинском журнале. Согласно полученным данным, у веганов и вегетарианцев на 22% реже развиваются сердечно-сосудистые заболевания, чем у мясоедов, однако они также имеют на 20% более высокий риск развития инсульта.

Ученые не могут дать однозначный ответ, с чем это связано. Они склоняются к мысли, что причиной может быть низкое содержание витамина В12 в растительной пище, однако не исключено, что на такие результаты мог повлиять образ жизни, а не сам рацион.

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Повторный опрос участников в 2010 году указывает на то, что рацион веганов и вегетарианцев существенно изменился в связи с увеличением количества блюд и доступностью продуктов. Изучение этого вопроса требует дальнейших исследований.

В чем важность животного мяса



Животное мясо важно для организма / Фото Unsplash

Рацион человека должен содержать продукты животного происхождения, в частности мясо, так как оно является источником необходимых питательных веществ, которые влияют на то, как функционирует организм.

Человеку требуется постоянное поступление белков, жиров, углеводов и значительного количества полезных микроэлементов. Эти вещества являются фундаментом жизнедеятельности всего организма.

Мясо животного происхождения содержит значительное количество полезных микроэлементов (белки, жиры и углеводы, витамины и минералы). К ним относятся витамины группы В (B12, В5, В6), D, карнозин, таурин, креатин, гемовое железо и омега-3.

Белки – основа формирования и восстановления тканей организма. Они регулируют гормональную систему, транспортируют вещества от органа к органу, поддерживают постоянство ферментов и антител. Важно то, что животное мясо обеспечивает организм качественным (полноценным) белком, что является неотъемлемым элементом здорового рациона. Качественный белок содержит все необходимые человеку аминокислоты, а дефицит аминокислот в организме приводит к различным патологическим состояниям.

– основа формирования и восстановления тканей организма. Они регулируют гормональную систему, транспортируют вещества от органа к органу, поддерживают постоянство ферментов и антител. Важно то, что животное мясо обеспечивает организм качественным (полноценным) белком, что является неотъемлемым элементом здорового рациона. Качественный белок содержит все необходимые человеку аминокислоты, а дефицит аминокислот в организме приводит к различным патологическим состояниям. Жиры – строительный материал клеток, который стабилизирует клеточные мембраны. Жиры не только играют важную роль в липидном обмене и выработке гормонов, они являются источником жирорастворимых витаминов (таких как А, D, Е, К).

– строительный материал клеток, который стабилизирует клеточные мембраны. Жиры не только играют важную роль в липидном обмене и выработке гормонов, они являются источником жирорастворимых витаминов (таких как А, D, Е, К). Углеводы – органические соединения, которые регулируют процессы обмена белков и жиров и синтезируют молекулы ДНК. Вместе с жирами они являются источником энергии.

– органические соединения, которые регулируют процессы обмена белков и жиров и синтезируют молекулы ДНК. Вместе с жирами они являются источником энергии. Таурин является важной составляющей правильной работы мозга, так как участвует в регулировании количества нейронов, а его основной источник – это мясо и морепродукты.

является важной составляющей правильной работы мозга, так как участвует в регулировании количества нейронов, а его основной источник – это мясо и морепродукты. Витамин D обеспечивает правильный обмен кальция, обеспечивает регуляцию иммунных реакций и даже рост волос.

обеспечивает правильный обмен кальция, обеспечивает регуляцию иммунных реакций и даже рост волос. Карнозин предупреждает модификацию и деградацию белков и старение клеток.

предупреждает модификацию и деградацию белков и старение клеток. Гемовое железо участвует в транспортировке кислорода и в процессах кроветворения.

участвует в транспортировке кислорода и в процессах кроветворения. Омега-3 – ненасыщенные жирные кислоты необходимы для защиты нейронов и здоровья и развития мозга.

Кроме продуктов животного происхождения, в ежедневный рацион должны входить фрукты, ягоды, разноцветные овощи, цельные злаки, молоко, сыр, яйца. Следует помнить, что здоровый рацион должен быть разнообразным и сбалансированным.

По мнению ученого Фрэнки Филипса из Британской диетологической ассоциации, основой всего должен быть тщательно продуманный рацион, а также продукты, которые вы выбираете, должны быть максимально разнообразными. Такого же мнения придерживаются диетологи, и советуют комбинировать различные типы продуктов.

Недавно Министерство здравоохранения и социальных служб США выпустило рекомендации по питанию для населения на следующие 5 лет. Вот некоторые из них:

важно отдавать предпочтение разнообразию продуктов

следует потреблять целые фрукты и цельнозерновые продукты

нежирные или с низким содержанием жира молочные продукты: молоко, творог, йогурт

разнообразные белковые продукты, среди которых морепродукты, нежирное мясо и птица, яйца, бобовые (фасоль и горох) и орехи, семена и соевые продукты

ненасыщенные жиры, а именно продукты, которые являются естественными источниками масел, такие, как орехи, оливки, некоторые виды рыбы и авокадо.

Особенности "растительного" рациона



Растительный рацион / Фото Unsplash

Если вы все-таки решили попробовать вегетарианство (или даже веганство), следует обратить внимание на несколько важных моментов.

в растительной пище нет некоторых важных для организма микроэлементов, среди которых витамины B12 и D3, карнозин, таурин, креатин, гемовое железо и омега-3 (их можно найти в виде пищевых добавок).

в веганском рационе можно найти некоторые другие необходимые вещества, однако в очень небольшом количестве. Например, витамин В6 также содержится в картофеле, однако чтобы обеспечить дневную норму этого витамина, нужно его съесть почти килограмм.

у веганов также часто обнаруживают дефицит Омега-3, витамина D3, фолиевой кислоты, йода и селена.

Свойств организма недостаточно, чтобы пополнять запасы всех необходимых микроэлементов самостоятельно. Исследования показывают, что у вегетарианцев и веганов наблюдается дефицит ряда необходимых для правильного функционирования организма веществ, что особенно касается витамина В12, который есть только в продуктах животного происхождения (он содержится в мясе и яйцах).

Исследования показывают, что даже в несолнечные зимние дни всеядные британцы имеют на 40% больше витамина D3, чем сторонники только растительной пищи.

Ученые обнаружили, что еще одной проблемой является дефицит железа, которому больше всего подвержены веганы, поскольку наиболее усвояемое гемовое железо содержится в белках животного происхождения.

По мнению оксфордского биолога Натана Кофнаса, несвойственный рацион, который отличается от типичного для биологического вида, всегда рискованный, если он не исследован.

В 2020 году ученый запостил в твиттере ссылку на статью с исследованием, в результате которого была зафиксирована взаимосвязь между вегетарианством и веганством и депрессией и тревогой.

Растительное мясо в питании



Котлеты из соевого мяса / Фото Unsplash

Несмотря на распространение вегетарианских течений, аппетит людей к мясу не уменьшается. Но негативное влияние на окружающую среду и нежелание вредить животным дало толчок новым идеям в сфере мясопроизводства.

С развитием новейших технологий популярность получило так называемое "мясо без мяса", в производство которого инвесторы вкладывают миллионы долларов, среди которых Билл Гейтс и Леонардо Ди Каприо. Такое мясо может иметь растительное происхождение или же быть искусственно выращенным.

Растительное мясо – это продукт, который в основном изготавливают из обезжиренной соевой муки и воды (хотя некоторые производители вместо сои используют гороховый белок). В процессе изготовления полученную массу измельчают, а затем высушивают.

Вкусовые свойства. Соевое мясо несколько уступает во вкусе, поэтому недобросовестные производители часто добавляют в его состав сахар и усилители вкуса (глутамат натрия).

Калорийность. В растительном мясе низкое содержание жиров, а следовательно, оно менее калорийно.

Белки. Белки растительного происхождения уступают обычному мясу по аминокислотному составу. Растительное мясо содержит значительное количество белков, однако они не являются полноценными, что означает, что в растительных белках нет всех необходимых аминокислот, которые являются незаменимыми, так как организм не способен синтезировать их самостоятельно.

Витамины и минералы. Растительное мясо – один из основных компонентов вегетарианской и веганской кухни, однако следует помнить, – его недостаточно для обеспечения потребностей организма в витаминах и минералах.

Консистенция и структура. По консистенции и структуре соевое мясо напоминает настоящее. Но в нем могут содержаться углеводные наполнители, такие, как мука.

Воздействие на организм. Влияние растительного мяса на организм изучено недостаточно. Растительное мясо имеет как противников, так и сторонников. Некоторые источники пестрят информацией о его вреде, к примеру, что соя может нарушать работу щитовидной железы, некоторые же, наоборот, рассказывают о его пользе.

Однако тем, кто все же питается продуктами исключительно растительного происхождения, нужно следить за уровнем железа в крови и дополнительно принимать жирорастворимые витамины, потому что растительная пища не способна восполнить необходимые запасы питательных веществ.

При выборе мяса следует внимательно читать состав продукта на этикетке и обращать внимание на маркировку.

Не забывайте, что животный белок нельзя полностью исключать из рациона, так как он является строительным материалом для организма, а аминокислоты, которые в нем содержатся, – неотъемлемая часть полноценного функционирования иммунной системы.

В сутки взрослый человек должен получать с пищей 1 – 1.2 г белка на 1 кг нормальной массы тела как животного, так и растительного происхождения. Около 55% должно приходиться на животные белки. То есть человеку весом 70 кг нужно около 50 г животного белка,

– отмечает диетолог Светлана Фус.



Рацион должен быть разнообразным / Фото pexels

Поэтому, выбирая свой рацион, следует учитывать, что растительное мясо не является качественным и полноценным заменителем животного мяса, которое является незаменимым источником многих необходимых микроэлементов. Следует помнить также, что рацион должен быть полноценным и сбалансированным.

Национальная служба здравоохранения Британии рекомендует сочетать различные продукты, независимо от личных предпочтений, не забывая о фруктах, овощах, мясе, рыбе, морепродуктах, тофу, бобовых и несоленых орехах.