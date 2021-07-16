Разница между хамоном и прошутто

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Страна происхождения

Главной разницей между этими мясными деликатесами является страна их происхождения. Хамон – испанский деликатес, а прошутто – итальянский.

Вкус деликатеса

Также они отличаются своим вкусом. Дело в том, что свиней выращивают в этих странах по разному, различается также их диета и климат.



Хамон / Фото caputos

Выращивание свиней для деликатеса

В Испании животных кормят желудями пробного дуба. Черные свиньи используются для создания высококачественного и дорогого хамона. Это объясняет темный оттенок готового хамона.

В Италии в основе животного питания – кукуруза и фрукты, а в некоторых регионах даже молочная сыворотка. Свиная ножка продается покрытой светлой кожей.

Технология приготовления мяса

Хамон засаливают в закрытых контейнерах, что делает его жестким и сухим. До этого он не подвергается термообработке.



Прошутто / Фото the spruce eats

Период выдержки хамона может достигать до 48 месяцев, что значительно увеличивает стоимость деликатеса.

Прошутто сохнет в естественных условиях с постоянным удержанием уровня влаги. В некоторых случаях оно предварительно вареное. В результате готовое изделие достаточно нежное и сочное.

В среднем срок готовности прошутто 10 – 14 месяцев.