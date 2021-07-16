Різниця між хамоном та прошуто

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Країна походження

Головною різницею між цими м'ясними делікатесами, є країна їхнього походження. Хамон іспанський делікатес, а прошуто – італійський.

Смак делікатесу

Також вони відрізняються своїм смаком. Діло в тому, що свиней вирощують у цих країнах по різному, різниться також їхня дієта та клімат.



Хамон / Фото caputos

Вирощування свиней для делікатесу

В Іспанії тварин годують жолудями пробного дуба. Чорні свині використовуються для створення високоякісного та коштовного хамону. Це пояснює темний відтінок готового хамону.

В Італії в основі тваринного харчування – кукурудза і фрукти, а в деяких регіонах навіть молочна сироватка. Свиняча ніжка продається, покрита світлою шкірою.

Технологія приготування м'яса

Хамон засолюють в закритих контейнерах, що робить його жорстким і сухим. До цього він не піддається термообробці.



Прошуто / Фото the spruce eats

Період витримки хамону може сягати до 48 місяців, що значно збільшує вартість делікатесу.

Прошуто сохне в природних умовах з постійним утриманням рівня вологи. У деяких випадках воно попередньо варене. В результаті готовий виріб досить ніжний і соковитий.

В середньому термін готовності прошуто 10 – 14 місяців.