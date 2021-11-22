Характерный вкус и аромат индийских блюд обусловлены большим количеством добавленных специй. В Индии пряности являются не только вкусовой добавкой, но, согласно распространенному мнению, обладают лечебным действием. Специи обычно добавляют не только в обеденные блюда, но и в напитки и десерты.
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Наиболее часто используемые специи в индийской кухне – это куркума и тмин, корица, кардамон, имбирь, мускатный орех, чили, пажитник, гвоздика и кориандр.
Рецепт курицы по-индийски
Время: 1 час
Порций: 4
Пряно и сочно / Фото The Wanderlust Kitchen
Ингредиенты:
- 500 грамм куриного филе;
- 1 столовая ложка специи гарам масала;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 сантиметр тертого имбиря;
- чайная ложка семян кориандра;
- 1 сушеный перец чили;
- 200 грамм помидоров;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- щепотка корицы;
- 100 миллилитров жирных сливок;
- 3 столовые ложки йогурта;
- пол стакана куриного бульона.
Приготовление:
- Обжарьте гарам масала, измельченный перец чили и семена кориандра на сковороде.
- Затем поместите специи в блендер, добавьте йогурт, чеснок, имбирь и помидоры, смешайте все ингредиенты в пасту.
- Разрежьте куриное филе на большие куски и оставьте примерно на час в холодильнике.
- На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте курицу до золотистой корочки.
- Посыпьте ее корицей, добавьте бульон и варите около получаса.
- По истечении этого времени влейте сливки и готовьте еще несколько минут.
- Пикантную курятину лучше подавать с картофелем или рисом.
Интересный факт
В Индии почти никто не пользуется столовыми приборами во время еды. Большинство блюд едят правой рукой. Таким образом, перед тем, как положить пищу в рот, руки знакомятся с консистенцией и структурой блюда. По мнению индийцев, это усиливает вкусовые ощущения.