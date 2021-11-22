Характерный вкус и аромат индийских блюд обусловлены большим количеством добавленных специй. В Индии пряности являются не только вкусовой добавкой, но, согласно распространенному мнению, обладают лечебным действием. Специи обычно добавляют не только в обеденные блюда, но и в напитки и десерты.

Не пропустите Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычные блюда из курицы, пленяющие всю семью

Наиболее часто используемые специи в индийской кухне – это куркума и тмин, корица, кардамон, имбирь, мускатный орех, чили, пажитник, гвоздика и кориандр.

Рецепт курицы по-индийски

Время: 1 час

Порций: 4

Пряно и сочно / Фото The Wanderlust Kitchen

Ингредиенты:

500 грамм куриного филе;

1 столовая ложка специи гарам масала;

2 зубчика чеснока;

1 сантиметр тертого имбиря;

чайная ложка семян кориандра;

1 сушеный перец чили;

200 грамм помидоров;

2 столовые ложки сливочного масла;

щепотка корицы;

100 миллилитров жирных сливок;

3 столовые ложки йогурта;

пол стакана куриного бульона.

Приготовление:

Обжарьте гарам масала, измельченный перец чили и семена кориандра на сковороде. Затем поместите специи в блендер, добавьте йогурт, чеснок, имбирь и помидоры, смешайте все ингредиенты в пасту. Разрежьте куриное филе на большие куски и оставьте примерно на час в холодильнике. На сковороде растопите сливочное масло и обжарьте курицу до золотистой корочки. Посыпьте ее корицей, добавьте бульон и варите около получаса. По истечении этого времени влейте сливки и готовьте еще несколько минут. Пикантную курятину лучше подавать с картофелем или рисом.