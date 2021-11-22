Характерний смак і аромат індійських страв обумовлені великою кількістю доданих спецій. В Індії прянощі є не тільки смаковою добавкою, але, згідно з поширеною думкою, мають лікувальну дію. Спеції зазвичай додають не тільки в обідні страви, а й у напої та десерти.
Не пропустіть Легко, швидко й зі смаком: топ-3 незвичні страви з курки, що полонять усю родину
Найбільш часто використовувані спеції в індійській кухні – це куркума і кмин, кориця, кардамон, імбир, мускатний горіх, чилі, пажитник, гвоздика і коріандр.
Рецепт курки по-індійськи
Час: 1 година
Порцій: 4
Пряно та соковито / Фото The Wanderlust Kitchen
Інгредієнти:
- 500 грам курячого філе;
- 1 столова ложка спеції гарам масала;
- 2 зубчики часнику;
- 1 сантиметр тертого імбиру;
- чайна ложка насіння коріандру;
- 1 сушений перець чилі;
- 200 грам помідорів;
- 2 столові ложки вершкового масла;
- щіпка кориці;
- 100 мілілітрів жирних вершків;
- 3 столові ложки йогурту;
- пів склянки курячого бульйону.
Приготування:
- Обсмажте гарам масала, подрібнений перець чилі та насіння коріандру на сковорідці.
- Потім помістіть спеції в блендер, додайте йогурт, часник, імбир і помідори, змішайте всі інгредієнти в пасту.
- Розріжте куряче філе на великі шматки й залиште приблизно на годину в холодильнику.
- На сковороді розтопіть вершкове масло й обсмажте курку до золотистої скоринки.
- Посипте її корицею, додайте бульйон і варіть близько пів години.
- Після закінчення цього часу влийте вершки і готуйте ще кілька хвилин.
- Пікантну курятину краще подавати із картоплею або рисом.
Цікавий факт
В Індії майже ніхто не користується столовими приборами під час їжі. Більшість страв їдять правою рукою. Таким чином, перед тим як покласти їжу в рот, руки знайомляться з консистенцією і структурою страви. На думку індійців, це посилює смакові відчуття.