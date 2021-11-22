Характерний смак і аромат індійських страв обумовлені великою кількістю доданих спецій. В Індії прянощі є не тільки смаковою добавкою, але, згідно з поширеною думкою, мають лікувальну дію. Спеції зазвичай додають не тільки в обідні страви, а й у напої та десерти.

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Найбільш часто використовувані спеції в індійській кухні – це куркума і кмин, кориця, кардамон, імбир, мускатний горіх, чилі, пажитник, гвоздика і коріандр.

Рецепт курки по-індійськи

Час: 1 година

Порцій: 4

Пряно та соковито / Фото The Wanderlust Kitchen

Інгредієнти:

500 грам курячого філе;

1 столова ложка спеції гарам масала;

2 зубчики часнику;

1 сантиметр тертого імбиру;

чайна ложка насіння коріандру;

1 сушений перець чилі;

200 грам помідорів;

2 столові ложки вершкового масла;

щіпка кориці;

100 мілілітрів жирних вершків;

3 столові ложки йогурту;

пів склянки курячого бульйону.

Приготування:

Обсмажте гарам масала, подрібнений перець чилі та насіння коріандру на сковорідці. Потім помістіть спеції в блендер, додайте йогурт, часник, імбир і помідори, змішайте всі інгредієнти в пасту. Розріжте куряче філе на великі шматки й залиште приблизно на годину в холодильнику. На сковороді розтопіть вершкове масло й обсмажте курку до золотистої скоринки. Посипте її корицею, додайте бульйон і варіть близько пів години. Після закінчення цього часу влийте вершки і готуйте ще кілька хвилин. Пікантну курятину краще подавати із картоплею або рисом.