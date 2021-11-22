Характерний смак і аромат індійських страв обумовлені великою кількістю доданих спецій. В Індії прянощі є не тільки смаковою добавкою, але, згідно з поширеною думкою, мають лікувальну дію. Спеції зазвичай додають не тільки в обідні страви, а й у напої та десерти.

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Найбільш часто використовувані спеції в індійській кухні – це куркума і кмин, кориця, кардамон, імбир, мускатний горіх, чилі, пажитник, гвоздика і коріандр.

Рецепт курки по-індійськи

Час: 1 година
Порцій: 4

Пряно та соковито / Фото The Wanderlust Kitchen

Інгредієнти:

  • 500 грам курячого філе;
  • 1 столова ложка спеції гарам масала;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 сантиметр тертого імбиру;
  • чайна ложка насіння коріандру;
  • 1 сушений перець чилі;
  • 200 грам помідорів;
  • 2 столові ложки вершкового масла;
  • щіпка кориці;
  • 100 мілілітрів жирних вершків;
  • 3 столові ложки йогурту;
  • пів склянки курячого бульйону.

Приготування:

  1. Обсмажте гарам масала, подрібнений перець чилі та насіння коріандру на сковорідці.
  2. Потім помістіть спеції в блендер, додайте йогурт, часник, імбир і помідори, змішайте всі інгредієнти в пасту.
  3. Розріжте куряче філе на великі шматки й залиште приблизно на годину в холодильнику.
  4. На сковороді розтопіть вершкове масло й обсмажте курку до золотистої скоринки.
  5. Посипте її корицею, додайте бульйон і варіть близько пів години.
  6. Після закінчення цього часу влийте вершки і готуйте ще кілька хвилин.
  7. Пікантну курятину краще подавати із картоплею або рисом.

Цікавий факт


В Індії майже ніхто не користується столовими приборами під час їжі. Більшість страв їдять правою рукою. Таким чином, перед тим як покласти їжу в рот, руки знайомляться з консистенцією і структурою страви. На думку індійців, це посилює смакові відчуття.