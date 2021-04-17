Как приготовить американские бублики: простой рецепт
Мы приготовили для вас рецепт вкусных булочек, которые вы можете приготовить для своих родных. Они будут в восторге. Запишите себе рецепт.
Источник:24 канал
Бейгел – популярные булочки в США. Их готовят вручную в форме кольца из дрожжевого пшеничного теста, которые сначала быстро обваривают в кипятке, а затем запекают.
Бублики разрезают пополам, добавляют различные начинки – мягкий сыр, арахисовое пасту или копченую рыбу.
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В Вене появилась традиция выпекания круглых рогаликов в печи в честь победы Яна Собеского над турками в 1683 году.
Впервые бейгел упоминается в сборнике правил еврейской общины в Кракове в 1696 году. В переводе с идиш означает "круг".
Сегодня булочка является популярной не только в Европе, но и в Америке, в частности в Нью-Йорке и Монреале.
Рецепт бубликов
Бублики / Фото Unsplash
- В миску с теплой водой добавьте сахар, дрожжи, оставьте на 15-20 минут.
- Отдельно в миске взбейте яйцо, добавьте оливковое масло, перемешайте.
- В глубокой миске соедините муку с солью, добавьте сахар, перемешайте, добавьте яйцо с оливковым маслом, дрожжи, перемешайте, замесите тесто.
- В миску добавьте оливковое масло, выложите тесто, накройте полотенцем или пищевой пленкой, оставьте при комнатной температуре на один час. Тесто должно увеличиться вдвое.
- Противень выстелить пергаментом.
- Тесто раскатайте в длинную полоску, разделите на 6 частей.
- Каждую часть раскатайте в полоску, сформируйте бублик, выложите на противень, накройте влажным полотенцем, оставьте на 10-15 минут.
- На огонь поставьте кастрюлю с водой, доведите до кипения, уменьшите огонь, добавьте мед, перемешайте. Вода не должна сильно кипеть. Выложите бублики в воду, варите в течение 3 минут с двух сторон. Вытяните бублики.
- В миске взбейте яйцо с молоком.
- Выложите на противень бублики, смажьте яйцом с молоком, посыпьте кунжутом или маком.
- Разогрейте духовку до температуры 220 градусов, отправьте выпекаться в течение 25-30 минут до румяной корочки.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
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