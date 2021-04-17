Мы приготовили для вас рецепт вкусных булочек, которые вы можете приготовить для своих родных. Они будут в восторге. Запишите себе рецепт.

Бейгел – популярные булочки в США. Их готовят вручную в форме кольца из дрожжевого пшеничного теста, которые сначала быстро обваривают в кипятке, а затем запекают.

Бублики разрезают пополам, добавляют различные начинки – мягкий сыр, арахисовое пасту или копченую рыбу.

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В Вене появилась традиция выпекания круглых рогаликов в печи в честь победы Яна Собеского над турками в 1683 году.

Впервые бейгел упоминается в сборнике правил еврейской общины в Кракове в 1696 году. В переводе с идиш означает "круг".

Сегодня булочка является популярной не только в Европе, но и в Америке, в частности в Нью-Йорке и Монреале.

Рецепт бубликов

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 120 миллилитров воды;

– 30 миллилитров оливкового масла;

– 1 яйцо;

– 7 граммов дрожжей;

– соль;

– 50 граммов сахара;

– 1 столовая ложка меда или сахара;

– 2 литра воды.

Для украшения:

– 1 яйцо;

– 20 миллилитров молока;

– 25 граммов кунжута;

– 25 граммов мака.

Бублики / Фото Unsplash