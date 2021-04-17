Ми приготували для вас рецепт смачних булочок, які ви можете приготувати для своїх рідних. Вони будуть у захваті. Запишіть собі рецепт.

Бейгель – популярні булочки у США. Їх готують вручну у формі кільця з дріжджового пшеничного тіста, які спочатку швидко обварюють в окропі, а потім запікають.

Бублики розрізають навпіл, додають різноманітні начинки – м'який сир, арахісову пасту або копчену рибу.

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У Відні з'явилась традиція випікання круглих рогаликів у печі на честь перемоги Яна Собеського над турками 1683 року.

Вперше бейгель згадується в збірнику правил єврейської громади у Кракові 1696 року. У перекладі з їдиш означає "коло".

Сьогодні булочка є популярною не тільки в Європі, але й в Америці, зокрема, в Нью-Йорку та Монреалі.

Рецепт бубликів

Інгредієнти:

– 250 грамів борошна;

– 120 мілілітрів води;

– 30 мілілітрів оливкової олії;

– 1 яйце;

– 7 грамів дріжджів;

– сіль;

– 50 грамів цукру;

– 1 столова ложка меду чи цукру;

– 2 літри води.

Для прикрашання:

– 1 яйце;

– 20 мілілітрів молока;

– 25 грамів кунжуту;

– 25 грамів маку.

Бублики/ Фото Unsplash