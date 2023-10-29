Аранчини – традиционное блюдо итальянской кухни, которое обычно готовят из вчерашнего ризотто. Начинками для шариков аранчины могут быть разные ингредиенты: от зелени и мяса до сыра. Как приготовить блюдо без заготовки читайте в рецепте.
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Такой вариант жареного риса во фритюре понравится каждому, ведь это не только вкусно, но и сытно.
Рецепт аранчини
Время: 45 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с маслом, добавляем рис и обжариваем его на малом огне в течение 1 минуты, постоянно помешивая.
- Добавляем вино и упариваем его 2 – 3 минуты.
- Начинаем постепенно добавлять теплый бульон и выпаривать его в течение 15 – 20 минут, пока ризото не сварится (рис должен быть еще твердым внутри, но мягким снаружи).
- Когда ризото доведено до аль денте, ставим его остывать, выстелив на большую тарелку.
- Готовим соус: в помидорах делаем крестообразные надрезы и бланшируем.
- Нарезаем лук и чеснок мелким кубиком. Лук пассируем до прозрачности, добавляем чеснок и пассируем еще минуту.
- Добавляем помидоры в конкасе (без кожуры и семян), прованские травы, немножко винного уксуса, лавровый лист, соль и доводим до готовности.
- Соус забираем из огня, забираем лавровый лист, перебиваем соус в блендере, затем перетираем через сито и отставляем.
- К ризото добавляем мелко нарезанную петрушку, натертый чедер, яйцо и перемешиваем все.
- В сотейник (фритюр) наливаем растительное масло и разогреваем до 180 градусов.
- Формируем шарики из ризото, внутрь которых кладем по кусочку моцареллы, панируем шарики в муке, яйце и сухарях, и снова яйцо и сухари, и жарим во фритюрнице до золотистой корочки.
- Подаем аранчини с соусом.
Приятного аппетита!