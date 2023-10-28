Среди множества популярных рецептов крем-супов – тыквенный считается самым вкусным. Вы не поверите, но даже такое первое блюдо можно адаптировать под тематический праздник Хэллоуин.

Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить

Достаточно просто нарисовать сметаной или сливками привидений, или сформировать паутинку, информирует 24 канал.

Рецепт особого крем-супа на Хэллоуин

Время: 1 час

Порции: 6

Ингредиенты:

– 800 граммов тыквы;

– 200 граммов картофеля;

– 250 граммов моркови;

– 200 граммов репчатого лука;

– 25 граммов корня имбиря;

– 15 граммов чеснока;

– 1 литр молока;

– 10 граммов соли;

– 1 чайная ложка куркумы.

Приготовление:

Нарежьте мякоть тыквы грубыми кубиками и сбрызните маслом. Отправьте все на противень и запекайте до готовности в духовке при 180 – 190 градусах.

Нарежьте очищенные овощи грубыми кусками и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.

В кастрюле соедините запеченную тыкву, обжаренные овощи, влейте молоко, нарезанный кусочками имбиря.

Перемешайте все и прогрейте на среднем огне. Когда суп начнет кипеть – добавьте куркуму, перемешайте и выключите огонь.

Перебейте все блендером в однородную массу.

Разлейте крем-суп по порционным тарелкам и нарисуйте сливками или сметаной привидений.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить сырную шарлотку с яблоками.