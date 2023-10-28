Среди множества популярных рецептов крем-супов – тыквенный считается самым вкусным. Вы не поверите, но даже такое первое блюдо можно адаптировать под тематический праздник Хэллоуин.
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Достаточно просто нарисовать сметаной или сливками привидений, или сформировать паутинку, информирует 24 канал.
Рецепт особого крем-супа на Хэллоуин
Время: 1 час
- Порции: 6
Приготовление:
- Нарежьте мякоть тыквы грубыми кубиками и сбрызните маслом. Отправьте все на противень и запекайте до готовности в духовке при 180 – 190 градусах.
- Нарежьте очищенные овощи грубыми кусками и обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки.
- В кастрюле соедините запеченную тыкву, обжаренные овощи, влейте молоко, нарезанный кусочками имбиря.
- Перемешайте все и прогрейте на среднем огне. Когда суп начнет кипеть – добавьте куркуму, перемешайте и выключите огонь.
- Перебейте все блендером в однородную массу.
- Разлейте крем-суп по порционным тарелкам и нарисуйте сливками или сметаной привидений.
Приятного аппетита!