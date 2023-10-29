Аранчіні – традиційна страва італійської кухні, яку зазвичай готують із вчорашнього ризотто. Начинками для кульок аранчіні можуть бути різні інгредієнти: від зелені та м'яса, до сиру. Як приготувати страву без заготовки – читайте у рецепті.
Читайте також Ідеальне осіннє меню: перші страви, які ви точно захочете повторити
Такий варіант смаженого рису у фритюрі сподобається кожному, адже це не тільки смачно, а й ситно.
Рецепт аранчіні
Час: 45 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Розігріваємо сковорідку з маслом, додаємо рис і обсмажуємо його на малому вогні протягом 1 хвилини постійно помішуючи.
- Додаємо вино та випаровуємо його 2 – 3 хвилини.
- Починаємо потроху додавати теплий бульйон та випарювати його протягом 15 – 20 хвилин, поки різото не звариться (рис має бути ще твердим всередині, але м’яким зовні).
- Коли різото доведене до аль денте, ставимо його остигати, вистеливши на велику тарілку.
- Готуємо соус: у помідорах робимо хрестоподібні надрізи та бланшуємо.
- Нарізаємо цибулю і часник дрібним кубиком. Цибулю пасеруємо до прозорості, додаємо часник та пасеруємо ще хвилину.
- Додаємо помідори конкасе (без шкірки та насіння), прованські трави, трошки винного оцту, лавровий лист, сіль і доводимо до готовності.
- Соус забираємо з вогню, забираємо лавровий лист, перебиваємо соус у блендері, потім перетираємо через сито і відставляємо.
- До різото додаємо дрібно нарізану петрушку, натертий чедер, яйце і перемішуємо все.
- У сотейник (фритюр) наливаємо олію і розігріваємо до 180 градусів.
- Формуємо кульки з різото, всередину яких кладемо по шматочку моцарели, паніруємо кульки у борошні, яйці та сухарях, і знову яйце та сухарі, і смажимо у фритюрниці до золотистої скоринки.
- Подаємо аранчіні з соусом.
Смачного!