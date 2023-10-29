Аранчіні – традиційна страва італійської кухні, яку зазвичай готують із вчорашнього ризотто. Начинками для кульок аранчіні можуть бути різні інгредієнти: від зелені та м'яса, до сиру. Як приготувати страву без заготовки – читайте у рецепті.

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Такий варіант смаженого рису у фритюрі сподобається кожному, адже це не тільки смачно, а й ситно.

Рецепт аранчіні

  • Час: 45 хвилин

  • Порції: 4

Приготування:

  • Розігріваємо сковорідку з маслом, додаємо рис і обсмажуємо його на малому вогні протягом 1 хвилини постійно помішуючи.
  • Додаємо вино та випаровуємо його 2 – 3 хвилини.
  • Починаємо потроху додавати теплий бульйон та випарювати його протягом 15 – 20 хвилин, поки різото не звариться (рис має бути ще твердим всередині, але м’яким зовні).
  • Коли різото доведене до аль денте, ставимо його остигати, вистеливши на велику тарілку.
  • Готуємо соус: у помідорах робимо хрестоподібні надрізи та бланшуємо.
  • Нарізаємо цибулю і часник дрібним кубиком. Цибулю пасеруємо до прозорості, додаємо часник та пасеруємо ще хвилину.
  • Додаємо помідори конкасе (без шкірки та насіння), прованські трави, трошки винного оцту, лавровий лист, сіль і доводимо до готовності.
  • Соус забираємо з вогню, забираємо лавровий лист, перебиваємо соус у блендері, потім перетираємо через сито і відставляємо.
  • До різото додаємо дрібно нарізану петрушку, натертий чедер, яйце і перемішуємо все.
  • У сотейник (фритюр) наливаємо олію і розігріваємо до 180 градусів.
  • Формуємо кульки з різото, всередину яких кладемо по шматочку моцарели, паніруємо кульки у борошні, яйці та сухарях, і знову яйце та сухарі, і смажимо у фритюрниці до золотистої скоринки.
  • Подаємо аранчіні з соусом.

Смачного!