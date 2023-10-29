Готовим из вчерашнего риса: рецепт аранчини с сыром и зеленью
29 октября 2023, 10:32Читати новину українською
Источник:Мирослава Пекарюк
После вчерашнего ужина остался готовый рис и, что дальше с ним делать вы не знаете? Мы предлагаем приготовить жареные шарики с рисом и сыром, которые так любят Сицилию.
Аранчини – традиционное блюдо итальянской кухни, которое обычно готовят из вчерашнего ризотто. Начинками для шариков аранчины могут быть разные ингредиенты: от зелени и мяса до сыра. Как приготовить блюдо без заготовки читайте в рецепте.
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Такой вариант жареного риса во фритюре понравится каждому, ведь это не только вкусно, но и сытно.
Рецепт аранчини
Время: 45 минут
- Порции: 4
– 200 граммов риса арборио или камолино;
– 100 граммов сухого белого вина;
– 30 граммов сливочного масла;
– 250 – 300 граммов овощного бульона;
– 60 граммов сыра чедер;
– 3 куриных яйца;
– 200 граммов сыра моцарелла;
– 1 средний репчатый лук;
– 1 зубчик чеснока;
– 3 помидора;
– винный уксус;
– прованские травы;
– лавровый лист;
– петрушка;
– панировочные сухари;
– мука;
– масло для фритюра;
– соль.
Приготовление:
- Разогреваем сковороду с маслом, добавляем рис и обжариваем его на малом огне в течение 1 минуты, постоянно помешивая.
- Добавляем вино и упариваем его 2 – 3 минуты.
- Начинаем постепенно добавлять теплый бульон и выпаривать его в течение 15 – 20 минут, пока ризото не сварится (рис должен быть еще твердым внутри, но мягким снаружи).
- Когда ризото доведено до аль денте, ставим его остывать, выстелив на большую тарелку.
- Готовим соус: в помидорах делаем крестообразные надрезы и бланшируем.
- Нарезаем лук и чеснок мелким кубиком. Лук пассируем до прозрачности, добавляем чеснок и пассируем еще минуту.
- Добавляем помидоры в конкасе (без кожуры и семян), прованские травы, немножко винного уксуса, лавровый лист, соль и доводим до готовности.
- Соус забираем из огня, забираем лавровый лист, перебиваем соус в блендере, затем перетираем через сито и отставляем.
- К ризото добавляем мелко нарезанную петрушку, натертый чедер, яйцо и перемешиваем все.
- В сотейник (фритюр) наливаем растительное масло и разогреваем до 180 градусов.
- Формируем шарики из ризото, внутрь которых кладем по кусочку моцареллы, панируем шарики в муке, яйце и сухарях, и снова яйцо и сухари, и жарим во фритюрнице до золотистой корочки.
- Подаем аранчини с соусом.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить тыквенный крем-суп.