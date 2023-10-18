Просто добавьте тыкву: готовим домашний батон по особому рецепту

Что может быть вкуснее домашнего хлеба? Наверное, ничего. Чтобы убедиться в этом, мы предлагаем испечь осенний вариант домашней сдобы из пюре тыквы.

Домашняя выпечка всегда самая вкусная, а чтобы сделать ее по-настоящему крафтовой – просто добавьте тыкву в хлеб. У нас есть рецепт батона, от которого трудно оторваться после выпечки.

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Подавайте тыквенный хлеб к столу с маслом, творогом, или делайте из него гренки с чесноком. Это невероятно вкусно и сытно.

Рецепт домашнего батона с тыквенным пюре.

Время: 4 часа

4 часа Порции: 3

– 200 граммов запеченного тыквенного пюре;– 700 граммов муки;– 250 граммов теплой воды;– 21 грамм свежих или 7 грамм сухих дрожжей;– 2 столовые ложки сахара;– 1 чайная ложка соли;– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Тыкву запекаем в духовке и взбиваем ее блендером в пюре.

Муку смешиваем с солью, сахаром и перемешиваем до однородной консистенции.

Добавляем тыквенное пюре и теплую воду, в которой разведены дрожжи. Далее вливаем растительное масло и замешиваем тесто.

Оставляем тесто подниматься на 1 час, после обходим и оставляем еще на пол часа.

Разделяем тесто на три части, примерно о 450 граммах.

Формируем батоны и оставляем подниматься на 20 минут.

Острым ножом делаем надрезы и оставляем еще на 10 минут.

Выпекаем домашний хлеб в разогретой духовке при 200 градусах 30 минут с паром на дне духовки (просто горячая вода в жаропрочной форме).

Дайте хлебу остыть полностью, а затем нарезайте.

Приятного аппетита!

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