Просто добавьте тыкву: готовим домашний батон по особому рецепту

18 октября 2023, 10:28
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Готовим с Юлией

Что может быть вкуснее домашнего хлеба? Наверное, ничего. Чтобы убедиться в этом, мы предлагаем испечь осенний вариант домашней сдобы из пюре тыквы.

Домашняя выпечка всегда самая вкусная, а чтобы сделать ее по-настоящему крафтовой – просто добавьте тыкву в хлеб. У нас есть рецепт батона, от которого трудно оторваться после выпечки.

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Подавайте тыквенный хлеб к столу с маслом, творогом, или делайте из него гренки с чесноком. Это невероятно вкусно и сытно.

Рецепт домашнего батона с тыквенным пюре.

  • Время: 4 часа
  • Порции: 3
Ингредиенты:
– 200 граммов запеченного тыквенного пюре;
– 700 граммов муки;
– 250 граммов теплой воды;
– 21 грамм свежих или 7 грамм сухих дрожжей;
– 2 столовые ложки сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

  • Тыкву запекаем в духовке и взбиваем ее блендером в пюре.
  • Муку смешиваем с солью, сахаром и перемешиваем до однородной консистенции.
  • Добавляем тыквенное пюре и теплую воду, в которой разведены дрожжи. Далее вливаем растительное масло и замешиваем тесто.
  • Оставляем тесто подниматься на 1 час, после обходим и оставляем еще на пол часа.
  • Разделяем тесто на три части, примерно о 450 граммах.
  • Формируем батоны и оставляем подниматься на 20 минут.
  • Острым ножом делаем надрезы и оставляем еще на 10 минут.
  • Выпекаем домашний хлеб в разогретой духовке при 200 градусах 30 минут с паром на дне духовки (просто горячая вода в жаропрочной форме).
  • Дайте хлебу остыть полностью, а затем нарезайте.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак