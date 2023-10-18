Домашня випічка завжди найсмачніша, а щоб зробити її по-справжньому крафтовою – просто додайте гарбуз в хліб. У нас є рецепт батона, від якого важко відірватися після випікання.
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Подавайте гарбузовий хліб до столу з маслом, сиром, або робіть з нього грінки з часником. Це неймовірно смачно та ситно.
Рецепт домашнього батона з гарбузовим пюре
- Час: 4 години
- Порції: 3
Приготування:
- Гарбуз запікаємо в духовці і збиваємо його блендером в пюре.
- Борошно змішуємо з сіллю, цукром та все перемішуємо до однорідної консистенції.
- Додаємо гарбузове пюре та теплу воду в якій розведені дріжджі. Далі вливаємо олію і замішуємо тісто.
- Залишаємо тісто підійматися на 1 годину, після обминаємо та залишаємо ще на пів години.
- Розділяємо тісто на три частини, приблизно про 450 грамів.
- Формуємо батони та залишаємо підійматися на 20 хвилин.
- Гострим ножем робимо надрізи і залишаємо ще на 10 хвилин.
- Випікаємо домашній хліб в розігрітій духовці при 200 градусах 30 хвилин з паром на дні духовки (просто гаряча вода у жаротривкій формі).
- Дайте хлібу вистигнути повністю, а потім нарізайте.
Смачного!