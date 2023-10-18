Домашня випічка завжди найсмачніша, а щоб зробити її по-справжньому крафтовою – просто додайте гарбуз в хліб. У нас є рецепт батона, від якого важко відірватися після випікання.

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Подавайте гарбузовий хліб до столу з маслом, сиром, або робіть з нього грінки з часником. Це неймовірно смачно та ситно.

Рецепт домашнього батона з гарбузовим пюре

  • Час: 4 години
  • Порції: 3

Приготування:

  • Гарбуз запікаємо в духовці і збиваємо його блендером в пюре.
  • Борошно змішуємо з сіллю, цукром та все перемішуємо до однорідної консистенції.
  • Додаємо гарбузове пюре та теплу воду в якій розведені дріжджі. Далі вливаємо олію і замішуємо тісто.
  • Залишаємо тісто підійматися на 1 годину, після обминаємо та залишаємо ще на пів години.
  • Розділяємо тісто на три частини, приблизно про 450 грамів.
  • Формуємо батони та залишаємо підійматися на 20 хвилин.
  • Гострим ножем робимо надрізи і залишаємо ще на 10 хвилин.
  • Випікаємо домашній хліб в розігрітій духовці при 200 градусах 30 хвилин з паром на дні духовки (просто гаряча вода у жаротривкій формі).
  • Дайте хлібу вистигнути повністю, а потім нарізайте.

Смачного!