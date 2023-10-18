Домашня випічка завжди найсмачніша, а щоб зробити її по-справжньому крафтовою – просто додайте гарбуз в хліб. У нас є рецепт батона, від якого важко відірватися після випікання.

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Подавайте гарбузовий хліб до столу з маслом, сиром, або робіть з нього грінки з часником. Це неймовірно смачно та ситно.

Рецепт домашнього батона з гарбузовим пюре

Час: 4 години

4 години Порції: 3

Інгредієнти:

– 200 грамів запеченого гарбузового пюре;

– 700 грамів борошна;

– 250 грамів теплої води;

– 21 грам свіжих або 7 грамів сухих дріжджів;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

Гарбуз запікаємо в духовці і збиваємо його блендером в пюре.

Борошно змішуємо з сіллю, цукром та все перемішуємо до однорідної консистенції.

Додаємо гарбузове пюре та теплу воду в якій розведені дріжджі. Далі вливаємо олію і замішуємо тісто.

Залишаємо тісто підійматися на 1 годину, після обминаємо та залишаємо ще на пів години.

Розділяємо тісто на три частини, приблизно про 450 грамів.

Формуємо батони та залишаємо підійматися на 20 хвилин.

Гострим ножем робимо надрізи і залишаємо ще на 10 хвилин.

Випікаємо домашній хліб в розігрітій духовці при 200 градусах 30 хвилин з паром на дні духовки (просто гаряча вода у жаротривкій формі).

Дайте хлібу вистигнути повністю, а потім нарізайте.

Смачного!

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