Протеиновый батончик с овсянки и клюквы: рецепт на каждый день
Овсяные батончики не только вкусные и удобные в употреблении, но и полезные. Приготовьте их дома и всегда берите с собой в дорогу.
Источник:24 канал
Овсяные батончики быстрые в приготовлении, их легко брать с собой в путешествия, давать детям в школу или на тренировку.
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На приготовление овсяных батончиков вам нужно минимум времени и обычные ингредиенты, которые точно есть на кухне любой хозяйки.
Чтобы сделать батончик более спортивным и сытным – добавьте в него несколько ложек сухого протеина.
Рецепт овсяного батончика
- Тщательно смешайте арахисовое масло и мед, слегка прогрейте ингредиенты на водяной бане.
- Смешайте в глубокой миске орехи, изюм, клюкву и овсяные хлопья.
- Добавьте арахисовое масло и мед – перемешайте.
- Выложите смесь в противень, покрытый пергаментом, разровняйте силиконовой лопаткой.
- Отправьте противень с заготовкой на батончики в холодильник на несколько часов.
- Нарежьте смесь на батончики и оберните в пергамент для выпекания. Приятного аппетита!
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