Овсяные батончики не только вкусные и удобные в употреблении, но и полезные. Приготовьте их дома и всегда берите с собой в дорогу.

Овсяные батончики быстрые в приготовлении, их легко брать с собой в путешествия, давать детям в школу или на тренировку.

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На приготовление овсяных батончиков вам нужно минимум времени и обычные ингредиенты, которые точно есть на кухне любой хозяйки.

Чтобы сделать батончик более спортивным и сытным – добавьте в него несколько ложек сухого протеина.

Рецепт овсяного батончика

Ингредиенты:

– 2 ст. л арахисовой пасты;

– 1 ст. л грецких орехов;

– 1 ст. л изюма;

– 1 ст. л клюквы;

– 2 ст. л протеина;

– 1 ст. л меда;

– 4 – 5 ст. л овсяных хлопьев.