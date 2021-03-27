Вівсяні батончики не тільки смачні та зручні у споживанні, а ще й корисні. Приготуйте їх вдома та завжди беріть з собою в дорогу.

Вівсяні батончики швидкі у приготуванні, їх легко брати з собою у подорожі, давати діткам в школу або на тренування.

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На приготування вівсяних батончиків вам потрібно мінімум часу та звичайні інгредієнти, які точно є на кухні будь-якої господині.

Щоб зробити батончик більш спортивним та ситним – додайте до нього кілька ложок сухого протеїну.

Рецепт вівсяного батончика

Інгредієнти:

– 2 ст. л арахісової пасти;

– 1 ст. л волоських горіхів;

– 1 ст. л родзинок;

– 1 ст. л журавлини;

– 2 ст . л протеїну;

– 1 ст. л меду;

– 4 – 5 ст. л вівсяних пластівців.