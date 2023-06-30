Кабачковые вафли – интересный вариант для завтрака или обеда. Такие вафли можно смело брать с собой в дорогу или давать детям.
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На вкус в вафлях не чувствуется кабачок, поэтому такие вкусности прекрасно подойдут для питания самых молодых. Обязательно подавайте их со сметаной или соусом из греческого йогурта с укропом и чесноком.
Рецепт бельгийских вафель из кабачков
- Время: 30 минут
- Порции: 8 – 10 штук
Приготовление:
- ️Кабачок натираем на средней терке, солим и оставляем на 10 минут.
- ️Кабачок отжимаем от лишней влаги, добавляем яйцо, натертый сыр, муку, разрыхлитель, перемешиваем и добавляем нарезанную зелень.
- ️На одну вафлю идет одна столовая ложка теста. Жарим на разогретой вафельнице до золотистости. На счет времени выпекания – ориентируйтесь по вашей вафельнице.
- ️Подаем вафли со сметанкой, или другим любимым соусом.
Приятного аппетита!