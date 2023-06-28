Блюда из кабачков всегда вкусные и сытные. Из них готовят овощные торты, оладьи, рагу. А что если попробовать запеканку из жареных кружочков с сочными помидорами и творогом? Это блюдо точно понравится всей семье.

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Чтобы снизить калорийность блюда, можно не обжаривать предварительно кабачки, а сразу выложить их в форму.

Запеканка из кабачков и помидоров

Время: 40 минут

Ингредиенты:

– кабачки;

– помидоры;

– твердый сыр;

– чеснок;

– майонез;

– свежая зелень;

– яйца и мука для кляра.

Приготовление:

Моем и нарезаем кабачки кольцами. Панируем их в кляре из муки и яиц. Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до готовности с обеих сторон.

Смешиваем кольца или кусочки помидоров, нарезанный кубиками сыр, чеснок и измельченную зелень вместе с майонезом.

Выкладываем слоем кабачки в жаропрочную форму, а сверху начинку.

Запекаем все в разогретой духовке при 200 градусах 10 минут до растопки творога и кабачки также дойдут до готовности.

Приятного аппетита!

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