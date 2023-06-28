Блюда из кабачков всегда вкусные и сытные. Из них готовят овощные торты, оладьи, рагу. А что если попробовать запеканку из жареных кружочков с сочными помидорами и творогом? Это блюдо точно понравится всей семье.
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Чтобы снизить калорийность блюда, можно не обжаривать предварительно кабачки, а сразу выложить их в форму.
Запеканка из кабачков и помидоров
- Время: 40 минут
Приготовление:
- Моем и нарезаем кабачки кольцами. Панируем их в кляре из муки и яиц. Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до готовности с обеих сторон.
- Смешиваем кольца или кусочки помидоров, нарезанный кубиками сыр, чеснок и измельченную зелень вместе с майонезом.
- Выкладываем слоем кабачки в жаропрочную форму, а сверху начинку.
- Запекаем все в разогретой духовке при 200 градусах 10 минут до растопки творога и кабачки также дойдут до готовности.
Приятного аппетита!