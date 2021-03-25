Рецепт бельгійських вафель вдома
-
25 березня – День вафель. Ми підготували для вас простий рецепт десерту, за яким ви легко можете приготувати їх вдома.
Джерело:24 канал
Надзвичайно смачні та пухкі бельгійські вафлі самотужки можна приготувати вдома, достатньо мати спеціальну техніку – вафельницю.
Подавати вафлі можна як зі свіжими ягодами та фруктами, так і з морозивом чи шоколадною поливкою.
Читайте також Рецепт пухких панкейків від Каті Пєскової
Рецепт бельгійських вафель
- Візьміть глибоку миску для приготування тіста. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок.
- З’єднайте в мисці всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте ложкою.
- Помийте курячі яйця, розділіть жовток від білка. В невеличку глибоку тарілку вилийте жовтки та злегка збийте їх виделкою. Додайте до яєць молоко, олію та ваніль. Ще раз ретельно перемішайте суміш.
- Всипте сухі інгредієнти до яєчної суміші та обережно влийте білки, перемішайте всі інгредієнти.
- Змастіть вафельницю маслом або олією, налийте тіста та випікайте вафлі 5-10 хвилин до готовності.
- Викладіть вафлі на тарілку, посипте цукровою пудрою, додайте ягід або порізаних фруктів.
- Яскравою та запашною ноткою стане м’ята в декорі бельгійських вафель. Смачного!
Поділитися новиною