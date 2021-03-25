25 березня – День вафель. Ми підготували для вас простий рецепт десерту, за яким ви легко можете приготувати їх вдома.

Надзвичайно смачні та пухкі бельгійські вафлі самотужки можна приготувати вдома, достатньо мати спеціальну техніку – вафельницю. Подавати вафлі можна як зі свіжими ягодами та фруктами, так і з морозивом чи шоколадною поливкою. Читайте також Рецепт пухких панкейків від Каті Пєскової Рецепт бельгійських вафель Інгредієнти:

– 2 склянки борошна;

– 4 ч.л розпушувача;

– ½ склянки цукру;

– дрібка солі;

– 2 яйця;

– 100 мл соняшникової олії;

– цукрова пудра;

– м’ята;

– ваніль на ваш смак. Візьміть глибоку миску для приготування тіста. Просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. З’єднайте в мисці всі сухі інгредієнти та ретельно перемішайте ложкою. Помийте курячі яйця, розділіть жовток від білка. В невеличку глибоку тарілку вилийте жовтки та злегка збийте їх виделкою. Додайте до яєць молоко, олію та ваніль. Ще раз ретельно перемішайте суміш. Всипте сухі інгредієнти до яєчної суміші та обережно влийте білки, перемішайте всі інгредієнти. Змастіть вафельницю маслом або олією, налийте тіста та випікайте вафлі 5-10 хвилин до готовності. Викладіть вафлі на тарілку, посипте цукровою пудрою, додайте ягід або порізаних фруктів. Яскравою та запашною ноткою стане м’ята в декорі бельгійських вафель. Смачного!