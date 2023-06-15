Битое стекло – популярный десерт, который можно готовить как в виде торта, так и в порционных стаканах. У каждой хозяйки свой рецепт, но самый популярный есть с крекером.
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24 канал подготовил для вас проверенный рецепт торта "Битое стекло" с крекером без выпечки.
Рецепт торта "Битое стекло"
- Время: 3 часа
Приготовление:
- Тщательно сбиваем жирную сметану с сахарной пудрой до однородной массы.
- Приготовьте желе согласно инструкции на пачке, четыре из них поставьте застывать в прохладное место (холодильник), а одну оставьте в жидком состоянии.
- Смешиваем ее со сметаной и выливаем массу в глубокую миску.
- Измельчаем до сметаны крекер, нарезаем банан и апельсин кусочками.
- Смешиваем все ингредиенты в одну массу, лучше всего руками.
- Желе нарезаем кубиками, добавляем в сладкую массу и перемешиваем. Выкладываем сливочную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправляем в холодильник до застывания.
Приятного аппетита!