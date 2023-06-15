Бите скло – популярний десерт, який можна готувати як у вигляді торта, так і в порційних склянках. У кожної господині свій рецепт, але найпопулярнішим є з крекером.

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24 канал підготував для вас перевірений рецепт торта "Бите скло" з крекером без випікання.

Рецепт торта "Бите скло"

  • Час: 3 години

Приготування:

  • Ретельно збиваємо жирну сметану з цукровою пудрою до однорідної маси.
  • Приготуйте желе згідно з інструкцією на пачці, чотири з них поставте застигати в прохолодне місце (холодильник), а одну залишіть у рідкому стані.
  • Змішуємо її зі сметаною та виливаємо масу в глибоку миску.
  • Подрібнюємо до сметани крекер, нарізаємо банан та апельсин шматочками.
  • Змішуємо всі інгредієнти в одну масу, найкраще руками.
  • Желе нарізаємо кубиками, додаємо до солодкої маси та перемішуємо. Викладаємо сметанкову масу з желе та фруктами в тортівницю й відправляємо в холодильник до застигання.

Смачного!