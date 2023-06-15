Бите скло – популярний десерт, який можна готувати як у вигляді торта, так і в порційних склянках. У кожної господині свій рецепт, але найпопулярнішим є з крекером.
Читайте також Сезон відпочинку на природі: як приготувати шашлик із курятини на будь-який смак
24 канал підготував для вас перевірений рецепт торта "Бите скло" з крекером без випікання.
Рецепт торта "Бите скло"
- Час: 3 години
Приготування:
- Ретельно збиваємо жирну сметану з цукровою пудрою до однорідної маси.
- Приготуйте желе згідно з інструкцією на пачці, чотири з них поставте застигати в прохолодне місце (холодильник), а одну залишіть у рідкому стані.
- Змішуємо її зі сметаною та виливаємо масу в глибоку миску.
- Подрібнюємо до сметани крекер, нарізаємо банан та апельсин шматочками.
- Змішуємо всі інгредієнти в одну масу, найкраще руками.
- Желе нарізаємо кубиками, додаємо до солодкої маси та перемішуємо. Викладаємо сметанкову масу з желе та фруктами в тортівницю й відправляємо в холодильник до застигання.
Смачного!