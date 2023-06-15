Десерт без выпечки – готовим битое стекло

15 июня 2023, 20:24
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Летом хочется сладкого, но чтобы без использования духовки, ведь жара на кухне невыносима в это время. Почему бы не приготовить торт, но без выпечки? Как "Бытое стекло".

Битое стекло – популярный десерт, который можно готовить как в виде торта, так и в порционных стаканах. У каждой хозяйки свой рецепт, но самый популярный есть с крекером.

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24 канал подготовил для вас проверенный рецепт торта "Битое стекло" с крекером без выпечки.

Рецепт торта "Битое стекло"

  • Время: 3 часа
И ингредиенты:
– 2 пачки сметаны;
– 80 граммов сахарной пудры;
– 2 пачки шоколадного крекера;
– 1 пачка сливочного крекера;
– 5 разноцветных желе;
– 2 банана;
– 1 апельсин.

Приготовление:

  • Тщательно сбиваем жирную сметану с сахарной пудрой до однородной массы.
  • Приготовьте желе согласно инструкции на пачке, четыре из них поставьте застывать в прохладное место (холодильник), а одну оставьте в жидком состоянии.
  • Смешиваем ее со сметаной и выливаем массу в глубокую миску.
  • Измельчаем до сметаны крекер, нарезаем банан и апельсин кусочками.
  • Смешиваем все ингредиенты в одну массу, лучше всего руками.
  • Желе нарезаем кубиками, добавляем в сладкую массу и перемешиваем. Выкладываем сливочную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправляем в холодильник до застывания.

Приятного аппетита!

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Автор: Богданна Рибак