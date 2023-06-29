Блинчики одно из любимых блюд украинцев. Их готовят не только на Масленицу, они частые гости на завтраковом столе с вареньем, или на обеде с тушеными грибами.
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24 канал подобрал рецепт блинчиков на воде, ведь так их можно приготовить в любое время. Хотя с молоком тесто безусловно будет лучше.
Рецепт блинов без молока
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 20 – 30 штук
Приготовление:
- Растираем яйцо с сахаром и солью. Вливаем стакан теплой воды и муку (прибавляем его постепенно, контролируя нужную густоту теста). Взбиваем до консистенции густой сметаны без комочков.
- Вливаем оставшуюся воду и перемешиваем. Оставляем тесто на 30 минут.
- На сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием обжариваем блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Время изготовления находится в зависимости от размера сковородки.
- На блинчик выкладываем выбранную начинку, заворачиваем и подаем к столу теплыми. А чтобы это блюдо было еще лучше, дополните его сметаной.
Приятного аппетита!