Тонкие блины без молока – рецепт на воде
29 июня 2023, 17:44Читати новину українською
Блинчики часто подают со сладкими джемами, вареньями, фруктами или с кисломолочным сыром и изюмом. Однако здесь главное не начинка, а именно тесто, гарантирующее отличие блюда.
Блинчики одно из любимых блюд украинцев. Их готовят не только на Масленицу, они частые гости на завтраковом столе с вареньем, или на обеде с тушеными грибами.
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24 канал подобрал рецепт блинчиков на воде, ведь так их можно приготовить в любое время. Хотя с молоком тесто безусловно будет лучше.
Рецепт блинов без молока
- Время: 30 – 40 минут
- Порции: 20 – 30 штук
– 2 стакана воды;
– 2 столовые ложки масла;
– 1 куриное яйцо;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 – 2 стакана пшеничной муки;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Растираем яйцо с сахаром и солью. Вливаем стакан теплой воды и муку (прибавляем его постепенно, контролируя нужную густоту теста). Взбиваем до консистенции густой сметаны без комочков.
- Вливаем оставшуюся воду и перемешиваем. Оставляем тесто на 30 минут.
- На сухой горячей сковороде с антипригарным покрытием обжариваем блинчики с обеих сторон по 1-2 минуты. Время изготовления находится в зависимости от размера сковородки.
- На блинчик выкладываем выбранную начинку, заворачиваем и подаем к столу теплыми. А чтобы это блюдо было еще лучше, дополните его сметаной.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить запеканку с кабачками за нашим рецептом.