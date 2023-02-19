Головним інгредієнтом цього рецепту є курятина. І хоч ми всі звикли використовувати для начинки грудку, та цього разу спробуйте замінити її на філе стегна.

Читайте також Котлети з грибами чи фрикадельки з овочами: страви з курячого фаршу, які посмакують кожному

Філе курячого стегна соковите, дієтичне, а також не має зайвої шкіри. Саме це допоможе добитися особливого смаку страви. До того ж зовсім необов'язково власноруч видаляти кістку, адже ТМ "Наша Ряба" пропонує продукт, який максимально спростить процес приготування начинки до Масляної. М'ясо стегна уже помите та готове до приготування.

Вже 21 рік бренд гарантує якість та свіжість курятини на будь-який смак. У складі продуктів, які можна знайти у 1500 точках по Україні, відсутні антибіотики та гормони росту, що підтверджено незалежним аудитом. До того ж саме "Наша Ряба" однією з перших запропонувала українцям охолоджену курятину та розпочала різати м'ясо на різні частини, аби готувати було легше і швидше.

Переконатися у цих перевагах – просто: достатньо придбати філе стегна "Наша Ряба" та випробувати напередодні Великого посту цей простий рецепт.

Як приготувати млинці з курятиною та грибами: покроковий рецепт

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 10 – 12

Млинці / Фото Shutterstock

Інгредієнти для начинки:

– 2 упаковки філе стегна ТМ "Наша Ряба";

– 300 грамів печериць;

– ріпчаста цибуля;

– олія;

– чорний мелений перець;

– сіль.

Для млинців:

– 2 склянки молока;

– 2 столові ложки олії;

– 1 куряче яйце;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 – 2 склянки пшеничного борошна;

– дрібка солі.

Приготування:

Розтираємо яйце з цукром та сіллю. Вливаємо склянку теплого молока та борошно (додаємо його поступово, контролюючи потрібну густоту тіста). Збиваємо до консистенції густої сметани без грудочок.

Вливаємо решту молока та перемішуємо. Залишаємо тісто на 30 хвилин.

Для начинки нарізаємо курочку та гриби довільними шматочками. Подрібнюємо цибулю кубиками та обсмажуємо на сковорідці з олією. Додаємо м'ясо та гриби. Перемішуємо та присмачуємо спеціями.

Тушкуємо начинку до готовності 10 – 15 хвилин.

На сухій гарячій сковороді з антипригарним покриттям обсмажуємо млинці з обох сторін по 1 – 2 хвилини. Час приготування залежить від розміру пательні.

На млинець викладаємо трохи начинки, загортаємо та подаємо до столу теплими. А щоб ця страва смакувала ще краще, доповніть її сметаною.

Смачної Масляної!