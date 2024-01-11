Искусственный интеллект предложил свой рецепт борща: чем он отличается от того, какой готовите вы
11 января 2024, 21:33Читати новину українською
Источник:gazeta.ua
Борщ – это традиционное украинское блюдо, которое завоевало популярность во многих странах мира. У каждой хозяйки есть особая семейная перепись. Свой вариант предложил искусственный интеллект.
Наваристый, густой, красный – украинский борщ является украшением любого стола. Он даже занесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Существует более 70 рецептов этого блюда, так что не удивительно, что искусственному интеллекту, который попросили дать свой рецепт, было на чем "разогнаться".
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Рецепт борща от искусственного интеллекта
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 500 грамм свинины (можно использовать по желанию другое мясо);
– 2 средние луковицы;
– 3 морковки;
– 2 свеклы;
– 3 картофелины;
– пол капусты;
– 2 столовые ложки томатной пасты;
– 2 лавровых листа;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– сметана для подачи;
– свежая зелень для украшения.
Приготовление:
- Отделайте свинину: отрежьте жир и нарежьте небольшие кусочки.
- Поместите в большую кастрюлю.
- В свинину влейте 2 литра воды, соль и лавровый лист.
- Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.
- Убавьте огонь до среднего, варите мясо пока оно не станет мягким.
- Очистите овощи.
- Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. Свеклу нарежьте небольшой соломкой. Картошку измельчите на кубики, а капусту нашаткуйте тонкими полосками.
- В глубокой сковороде обмажьте лук и морковь.
- Добавьте в сковороду нарезанную свеклу и продолжайте жарить, помешивая в течение 10 минут.
- Положите томатную пасту в сковороду с овощами и продолжайте жарить еще 2 – 3 минуты.
- В кастрюлю с мясом положите картофель и добавьте еще литр кипятка. Готовьте еще 10 минут.
- Добавьте подготовленные овощи из сковороды в кастрюлю с борщом. Доведите до кипения, не забывайте помешивать.
- Затем всыпьте капусту и варите борщ на небольшом огне еще 15 – 20 минут пока капуста станет мягкой.
- Закройте кастрюлю крышкой и оставьте борщ на выключенной плите на 10 – 15 минут.
- Разлейте борщ по тарелкам, сверху выложите сметану и зелень.