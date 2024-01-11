Искусственный интеллект предложил свой рецепт борща: чем он отличается от того, какой готовите вы

Борщ – это традиционное украинское блюдо, которое завоевало популярность во многих странах мира. У каждой хозяйки есть особая семейная перепись. Свой вариант предложил искусственный интеллект.

Наваристый, густой, красный – украинский борщ является украшением любого стола. Он даже занесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Существует более 70 рецептов этого блюда, так что не удивительно, что искусственному интеллекту, который попросили дать свой рецепт, было на чем "разогнаться".

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Рецепт борща от искусственного интеллекта

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

– 500 грамм свинины (можно использовать по желанию другое мясо);– 2 средние луковицы;– 3 морковки;– 2 свеклы;– 3 картофелины;– пол капусты;– 2 столовые ложки томатной пасты;– 2 лавровых листа;– соль по вкусу;– черный молотый перец по вкусу;– сметана для подачи;– свежая зелень для украшения.

Приготовление:

Отделайте свинину: отрежьте жир и нарежьте небольшие кусочки. Поместите в большую кастрюлю. В свинину влейте 2 литра воды, соль и лавровый лист. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь до среднего, варите мясо пока оно не станет мягким. Очистите овощи. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на терке. Свеклу нарежьте небольшой соломкой. Картошку измельчите на кубики, а капусту нашаткуйте тонкими полосками. В глубокой сковороде обмажьте лук и морковь. Добавьте в сковороду нарезанную свеклу и продолжайте жарить, помешивая в течение 10 минут. Положите томатную пасту в сковороду с овощами и продолжайте жарить еще 2 – 3 минуты. В кастрюлю с мясом положите картофель и добавьте еще литр кипятка. Готовьте еще 10 минут. Добавьте подготовленные овощи из сковороды в кастрюлю с борщом. Доведите до кипения, не забывайте помешивать. Затем всыпьте капусту и варите борщ на небольшом огне еще 15 – 20 минут пока капуста станет мягкой. Закройте кастрюлю крышкой и оставьте борщ на выключенной плите на 10 – 15 минут. Разлейте борщ по тарелкам, сверху выложите сметану и зелень.

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