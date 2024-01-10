Слоеное тесто – это тот универсальный продукт, из которого можно приготовить большое количество блюд. Рулет с любимой рыбкой точно станет вкусным лакомством, которое вы будете готовить снова и снова.

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Рецепт рулета из слоеного теста

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Тушите шпинат и обжарьте лук на оливковом масле.
  2. Соединяйте их с пармезаном, бальзамическим уксусом, мускатным орехом и зеленым песто.
  3. Выложите слоеное тесто на противень.
  4. На середину поместите филе.
  5. Приправьте рыбу свежемолотым перцем, морской солью и тимьяном.
  6. На него выложите слой шпината.
  7. По бокам теста сделайте надрезы по диагонали.
  8. Соедините их, перекатывая на начинку для рулета и прижимая каждый из них посередине. Сформируйте рулет.
  9. Смажьте тесто взбитым желтком, смешанным с ложкой молока. Выпекайте рулет около 25 минут при 200 градусах.