Слоеное тесто – это тот универсальный продукт, из которого можно приготовить большое количество блюд. Рулет с любимой рыбкой точно станет вкусным лакомством, которое вы будете готовить снова и снова.
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Рецепт рулета из слоеного теста
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Тушите шпинат и обжарьте лук на оливковом масле.
- Соединяйте их с пармезаном, бальзамическим уксусом, мускатным орехом и зеленым песто.
- Выложите слоеное тесто на противень.
- На середину поместите филе.
- Приправьте рыбу свежемолотым перцем, морской солью и тимьяном.
- На него выложите слой шпината.
- По бокам теста сделайте надрезы по диагонали.
- Соедините их, перекатывая на начинку для рулета и прижимая каждый из них посередине. Сформируйте рулет.
- Смажьте тесто взбитым желтком, смешанным с ложкой молока. Выпекайте рулет около 25 минут при 200 градусах.