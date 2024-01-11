Наваристий, густий, червоний – український борщ є окрасою будь-якого столу. Він навіть занесений в перелік нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Існує понад 70 рецептів цієї страви, тож не дивно, що штучному інтелекту, який попросили дати свій рецепт, було на чому "розігнатися".

До теми Чому борщ не можна варити в алюмінієвій каструлі: це зіпсує обід та знищить посуд

Рецепт борщу від штучного інтелекту

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів свинини (можна використати за бажанням інше м'ясо);

– 2 середні цибулини;

– 3 морквини;

– 2 буряки;

– 3 картоплини;

– пів капустини;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 2 лаврових листи;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– сметана для подачі;

– свіжа зелень для прикраси.

Приготування:

Обробіть свинину: відріжте жир та наріжте невеликі шматочки. Помістіть у велику каструлю. До свинини влийте 2 літри води, сіль та лавровий лист. Поставте каструлю на вогонь і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь до середнього, варіть м'ясо поки воно не стане м'яким. Почистіть овочі. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на терці. Буряк наріжте невеликою соломкою. Картоплю подрібніть на кубики, а капусту нашинкуйте тонкими смужками. У глибокій пательні обмажте цибулю та моркву. Додайте в сковорідку нарізані буряки та продовжуйте смажити, помішуючи, протягом 10 хвилин. Покладіть томатну пасту до сковороди з овочами і продовжуйте смажити ще 2 – 3 хвилини. У каструлю з м'ясом покладіть картоплю та додайте ще літр окропу. Готуйте ще 10 хвилин. Додайте підготовлені овочі зі сковороди до каструлі з борщем. Доведіть до кипіння, не забувайте помішувати. Згодом всипте капусту і варіть борщ на невеликому вогні ще 15 – 20 хвилин поки капуста стане м'якою. Закрийте каструлю кришкою і залиште борщ на виключеній плиті на 10 – 15 хвилин. Розлийте борщ по тарілках, зверху викладіть сметану та зелень.

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