Без икры и даже колбасы: как приготовить бюджетные бутерброды, которые мигом исчезнут со стола
5 февраля 2024, 18:30Читати новину українською
Источник:Господынька
Что может быть лучше на завтрак или легкий перекус, чем сытный и вкусный бутерброд? Есть идеальная намазка, которая и стоит недорого, и вкусом порадует.
Когда в кошельке средств мало, а до зарплаты еще несколько дней, можно приготовить бюджетные бутерброды. Они сохранят деньги и позволят вкусно перекусить.
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Рецепт бутербродов
- Время: 20 минут
- Порций: 4
– батон;
– 1 банка консервированной сайры в масле;
– 4 – 5 яиц;
– 150 грамм сыра;
– 1 пучок зеленого лука;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- Яйца отварите и очистите.
- Натрите сыр и яйца на терке.
- Зелень мелко порубите.
- Консерву разомните вилкой (это может быть любая рыба, однако вкуснее именно в масле).
- Рыбу размять вилкой и перемешать с маслом или соком, которые есть в консервной банке.
- Смешайте все ингредиенты для намазки и приправьте черным перцем.
- Батон нарежьте на кусочки, на каждый положите приготовленную намазку.
- Поставьте в микроволновую печь на максимальную мощность на 3 минуты.
- Бутерброды готовы.