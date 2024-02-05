Коли у гаманці коштів обмаль, а до зарплати ще кілька днів, можна приготувати бюджетні бутерброди. Вони збережуть гроші та дозволять смачно перекусити.

Цікаво Чи можливо приготувати десерт за 20 хвилин: торт "Кокосова хмара" на швидку руку

Рецепт бутербродів

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Яйця відваріть та очистіть.
  2. Натріть сир та яйця на терці.
  3. Зелень дрібно посічіть.
  4. Консерву розімніть виделкою (це може бути будь-яка риба, проте смачніше саме в олії).
  5. Рибу розім’яти вилкою і перемішати з олією чи соком, які є у консервній банці.
  6. Змішайте всі інгредієнти для намазки та приправте чорним перцем.
  7. Батон наріжте на шматочки, на кожен покладіть приготовлену намазку.
  8. Поставте в мікрохвильову піч на максимальну потужність на 3 хвилини.
  9. Бутерброди готові.