Запечена соковита буженина, яка буде готовою менш як за годину стане справжнім відкриттям для вас та гостей. Домашня м'ясна закуска стане окрасою столу, а її аромат – нереальний.

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Буженину можна нарізати шматочками чи скибками, подати до м'ясної нарізки чи додати в салат. Викладіть буженину на бутерброди, або приготуйте закусочні канапе. Оригінально і смачно!

Рецепт буженини у фользі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8

Приготування:

  • Шматок свинини натираємо сіллю та перцем, обсмажуємо на розігрітій сковорідці до золотавої скоринки.
  • Викладаємо на сковорідку кружечки лимона, чебрець та зверху викладаємо м'ясо. Змащуємо свинину гірчицею та сухими спеціями.
  • Розігріваємо духовку до 175 градусів. Випікаємо буженину у фользі приблизно 50 хвилин.
  • Знімаємо фольгу та подаємо м'ясо гарячим, або охолоджуємо і нарізаємо скибками як холодну закуску.

Смачного!