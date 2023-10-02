Запечена соковита буженина, яка буде готовою менш як за годину стане справжнім відкриттям для вас та гостей. Домашня м'ясна закуска стане окрасою столу, а її аромат – нереальний.
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Буженину можна нарізати шматочками чи скибками, подати до м'ясної нарізки чи додати в салат. Викладіть буженину на бутерброди, або приготуйте закусочні канапе. Оригінально і смачно!
Рецепт буженини у фользі
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Шматок свинини натираємо сіллю та перцем, обсмажуємо на розігрітій сковорідці до золотавої скоринки.
- Викладаємо на сковорідку кружечки лимона, чебрець та зверху викладаємо м'ясо. Змащуємо свинину гірчицею та сухими спеціями.
- Розігріваємо духовку до 175 градусів. Випікаємо буженину у фользі приблизно 50 хвилин.
- Знімаємо фольгу та подаємо м'ясо гарячим, або охолоджуємо і нарізаємо скибками як холодну закуску.
Смачного!