Рецепт дерунов в горшке - как приготовить привычное блюдо по-новому
11 августа 2023, 16:06Читати новину українською
Источник:Есть юа
Какое самое популярное блюдо из картофеля вы знаете? Да, это деруны, но не простые. Мы предлагаем их приготовить в горшках с мясом и овощами.
Деруны в горшке – старинное блюдо украинской кухни. Если вы никогда не готовили их в духовке с мясом, обязательно попробуйте это очень вкусно.
Читайте также Аппетитный куриный шашлык – хит летнего сезона: как его приготовить с овощами
Подавайте их на стол обязательно горячими, ведь так вы почувствуете не только непревзойденный вкус, но и аромат.
Рецепт дерунов в горшке.
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 4 больших картофелины;
– 1 средняя луковица;
– 1 яйцо;
– 2 ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец.
Для зажарки:
– 300 – 400 граммов свинины;
– 1 средняя луковица;
– 1 морковь.
Для соуса:
– 300 граммов сметаны;
– 100 граммов сливок;
– соль;
– мускатный орех;
– 150 граммов твердого сыра.
Приготовление:
- Для зажарки разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем кусочки свинины до золотистой корочки.
- Лук нарезаем полукольцами, морковь – полумесяцами или мелкой соломкой.
- Добавляем овощи в сковороду со свининой, немного обжариваем. Накрываем все крышкой и тушим 10 – 15 минут.
- Для дерунов натираем картофель и лук на мелкой терке. Добавляем яйцо, муку, сливки, соль и перец. Хорошо перемешиваем и обжариваем драники на сковороде с маслом по обе стороны к румяной корочке.
- Выкладываем готовые деруны в горшки (по 5 – 6 штук в каждый), чередуя слоями с мясом и овощами.
- Для соуса смешиваем сметану со сливками, сдабриваем специями и поливаем блюдо.
- Затираем все сыром и запекаем в духовке при 200 градусах 15 – 20 минут.
- Можно выложить драники на тарелочку, а можно есть прямо из горшка.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить закуску из баклажанов.