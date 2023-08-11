Деруны в горшке – старинное блюдо украинской кухни. Если вы никогда не готовили их в духовке с мясом, обязательно попробуйте это очень вкусно.

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Подавайте их на стол обязательно горячими, ведь так вы почувствуете не только непревзойденный вкус, но и аромат.

Рецепт дерунов в горшке.

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Для зажарки разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем кусочки свинины до золотистой корочки.
  • Лук нарезаем полукольцами, морковь – полумесяцами или мелкой соломкой.
  • Добавляем овощи в сковороду со свининой, немного обжариваем. Накрываем все крышкой и тушим 10 – 15 минут.
  • Для дерунов натираем картофель и лук на мелкой терке. Добавляем яйцо, муку, сливки, соль и перец. Хорошо перемешиваем и обжариваем драники на сковороде с маслом по обе стороны к румяной корочке.
  • Выкладываем готовые деруны в горшки (по 5 – 6 штук в каждый), чередуя слоями с мясом и овощами.
  • Для соуса смешиваем сметану со сливками, сдабриваем специями и поливаем блюдо.
  • Затираем все сыром и запекаем в духовке при 200 градусах 15 – 20 минут.
  • Можно выложить драники на тарелочку, а можно есть прямо из горшка.

Приятного аппетита!