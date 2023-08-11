Деруны в горшке – старинное блюдо украинской кухни. Если вы никогда не готовили их в духовке с мясом, обязательно попробуйте это очень вкусно.

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Подавайте их на стол обязательно горячими, ведь так вы почувствуете не только непревзойденный вкус, но и аромат.

Рецепт дерунов в горшке.

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 4 больших картофелины;

– 1 средняя луковица;

– 1 яйцо;

– 2 ложки муки;

– соль;

– черный молотый перец.

Для зажарки:

– 300 – 400 граммов свинины;

– 1 средняя луковица;

– 1 морковь.

Для соуса:

– 300 граммов сметаны;

– 100 граммов сливок;

– соль;

– мускатный орех;

– 150 граммов твердого сыра.

Приготовление:

Для зажарки разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем кусочки свинины до золотистой корочки.

Лук нарезаем полукольцами, морковь – полумесяцами или мелкой соломкой.

Добавляем овощи в сковороду со свининой, немного обжариваем. Накрываем все крышкой и тушим 10 – 15 минут.

Для дерунов натираем картофель и лук на мелкой терке. Добавляем яйцо, муку, сливки, соль и перец. Хорошо перемешиваем и обжариваем драники на сковороде с маслом по обе стороны к румяной корочке.

Выкладываем готовые деруны в горшки (по 5 – 6 штук в каждый), чередуя слоями с мясом и овощами.

Для соуса смешиваем сметану со сливками, сдабриваем специями и поливаем блюдо.

Затираем все сыром и запекаем в духовке при 200 градусах 15 – 20 минут.

Можно выложить драники на тарелочку, а можно есть прямо из горшка.

Приятного аппетита!

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